Dazi, ripartono i negoziati Usa-Cina. Tutti i fronti aperti tra le due superpotenze Le politiche protezionistiche di Trump non hanno fatto l'America grande ancora ma hanno penalizzato l’economia americana con la produzione manifatturiera in calo. La Cina tende la mano per un’intesa al ribasso, per fare la pace non su tutto. Probabilmente avverrà nel round negoziale numero 13 che comincia giovedì nella capitale americana dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Trump rinvia di 15 giorni aumento dazi a Cina

5' di lettura

NEW YORK - Giovedì a Washington riprendono i negoziati tra Stati Uniti e Cina per cercare di trovare un accordo sulla guerra dei dazi, dopo quindici mesi di ostilità tra le prime due potenze mondiali. Due giorni di negoziati tra il vice premier e capo delegazione cinese Liu He con il rappresentante al Commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Si tratta del 13esimo round negoziale. Se le discussioni avranno esito positivo il round negoziale si concluderà con un incontro tra Liu He e Donald Trump venerdì pomeriggio alla Casa Bianca.

Cina pronta ad accordo parziale

I mercati finanziari sono in rialzo, in seguito ai segnali che arrivano dalla Cina che si è detta pronta a raggiungere una parziale intesa commerciale con gli Stati Uniti. Un accordo probabilmente ci sarà nel breve termine tra Usa e Cina, anche se al ribasso. Un accordo che serve alla Cina per limitare i danni sulla sua economia. Serve agli Stati Uniti per rassicurare i mercati e dare un po' di respiro agli operatori economici e serve al presidente Trump in chiave elettorale.

Dieci miliardi di acquisti in più

La Cina accetterà una pace circoscritta, con un accordo al ribasso, a condizione però che Trump il 15 dicembre non faccia scattare i dazi sull'ultima tranche dei 300 miliardi di dollari di export cinese rimasti fuori dalla guerra commerciale finora, tra cui ci sono smartphone, pc, tablet, videogiochi e altri dispositivi elettronici. Non saranno presenti nell'accordo i capitoli legati alla proprietà intellettuale e al trasferimento tecnologico, almeno nei termini richiesti dagli americani. Temi sui quali Pechino non sente ragioni. In cambio la Cina offre concessioni agli americani con maggiori acquisti di prodotti agricoli. Si parla di 30 milioni di tonnellate di semi di soia, dai 20 attuali, per un valore aggiuntivo di circa 10 miliardi di dollari secondo le quotazioni attuali, dai 20 attuali a 30 miliardi, dunque.

Stop all'escalation dei dazi

Entrambe le parti vogliono poi evitare l’escalation ulteriore dei dazi e dei contro-dazi già annunciati, che dovrebbero partire dal 15 ottobre. Se le cose dovessero mettersi bene, Donald Trump potrebbe incontrare il presidente Xi Jinping a metà novembre in Cile, in occasione del Summit annuale dei Paesi dell'Asia-Pacifico. Ma il terreno in cui ci si muove è ancora scivoloso, con tante variabili da considerare. Da una parte e dall'altra.

La blacklist americana

Gli Stati Uniti hanno appena allargato ad altre 28 entità (istituzioni e società) la black list che vieta alle aziende americane di importare tecnologia cinese. Molti di questi gruppi sono legati a violazioni di diritti umani per gli arresti di massa degli uguiri, la minoranza musulmana che vive nella regione dello Xinjiang. Più in particolare si tratta di 20 enti governativi e di otto società cinesi, tra le quali figura ad esempio Hikvision, tra i più grandi produttori mondiali di apparati di sorveglianza video che utilizzano l’intelligenza artificiale accusata dagli americani di essere una sorta di polizia di stato digitale, e Meiya Pico, azienda hi-tech all'avanguardia nelle investigazioni digitali.