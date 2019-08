Dazi, schiarita Usa-Cina. Trump: «I negoziati riprenderanno presto» Il capo negoziatore cinese, Liu He, nella mattinata ha assicurato che Pechino è pronta « a risolvere con calma il problema attraverso consultazioni e la cooperazione»

(Afp)

Nuovo cambio di tono da parte del presidente Usa Donald Trump sulla disputa commerciale con la Cina. In una dichiarazione da Biarritz , dove domenica si sta tenendo il vertice del G7, Trump ha detto che i negoziati «riprenderanno molto presto» e ha commentato le parole, concilianti, pronunciate in Cina dal capo negoziatore del governo di Pechino: «La Cina la notte scorsa ha detto “torniamo al negoziato” e allora ricominceremo molto presto a negoziare», ha detto Trump che nelle ore precedenti nel corso del vertice aveva detto di essersi pentito per non aver imposto dazi più alti sulle esportazioni cinesi negli Usa.



Nella mattinata asiatica sono state diffuse le parole del capo negoziatore cinese, Liu He, che ha detto: «Noi siamo assolutamente contrari ad una esclalation della guerra commerciale», per poi aggiungere «siamo pronti a risolvere con calma il problema attraverso consultazioni e la cooperazione».

Il presidente americano è intervenuto anche sulla questione iraniana, sollecitato dalla presenza del ministro degli Esteri di Teheran, Zarif, a Biarritz, ospite di Macron, spiegando che è ancora presto per un incontro tra le due delegazioni, ma assicurando di non voler un camio di regime in Iran. Aperture al dialogo verso gli Usa anche da parte del presidente iraniano Rohani: «Se sapessi di avere un incontro con qualcuno che potrebbe portare prosperità al mio Paese e risolvere i problemi del mio popolo, non esiterei», ha detto in un discorso in diretta tv.