Dazi, tecnologia e pandemia minano i ponti tra Usa e Cina

Nell’intero 2019, passando dall’annuncio dei progetti d’investimento alle operazioni effettuate, il flusso dalla Cina agli Usa si è fermato a 5 miliardi, dai 5,4 del 2018. Lontanissimo dai 45 miliardi del 2016.

È soprattutto la Cina ad allontanarsi (o a essere respinta) dagli Stati Uniti. Nella direzione inversa, il flusso degli investimenti diretti non si è inaridito. Gli annunci Usa nel primo trimestre sono a quota 2,3 miliardi di dollari, in linea con una media di 2,8 miliardi a trimestre del 2019. Nell’intero 2019, gli investimenti effettuati in Cina da gruppi Usa hanno raggiunto quota 14 miliardi, in crescita dai 13 del 2018 (pesa lo stabilimento Tesla a Shanghai). Secondo un report diffuso ad aprile dalla Camera di commercio americana in Cina, la maggioranza dei gruppi Usa nel Paese non ha intenzione di spostare gli impianti.

Spiega Noci: «Le catene dei fornitori si sono in parte disarticolate, ma sono talmente integrate che spezzarle è molto difficile. Anche perché l’Asia resta un mercato irrinunciabile». Un esempio: Apple sta chiedendo a uno dei suoi fornitori cinesi (Luxshare-Ict) di aumentare la produzione, per avere un’alternativa alla taiwanese Foxxconn.

Cina e Usa «sono ancora lontani dal decoupling, ma il trend non punta nella giusta direzione», afferma Stephen Orlins, presidente del Comitato nazionale per le relazioni Usa-Cina.

Frenata simmetrica per il venture capital

Gli investimenti in capitale di rischio, invece, sono crollati in entrambe le direzioni. Quelli cinesi negli Stati Uniti sono scesi dai 4,7 miliardi del 2018 ai 2,6 dell’anno scorso. Qui ha pesato il rigido controllo esercitato dalle autorità Usa. Sulla direttrice opposta, il venture capital Usa in Cina è precipitato a 5 miliardi, dai 19,6 del 2018.