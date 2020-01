Dazi: Trump aumenta le tariffe su acciaio e alluminio L'amministrazione Trump aumenterà dall'8 febbraio di un ulteriore 25% i dazi sull'acciaio e di un ulteriore 10% i dazi sull'alluminio

L'amministrazione Trump aumenterà dall'8 febbraio di un ulteriore 25% i dazi sull'acciaio e di un ulteriore 10% i dazi sull'alluminio.

Sul fronte dell'acciaio saranno esenti Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico e Corea del Sud, su quello dell'alluminio Argentina, Australia, Canada e Messico.

Intanto al Senato si è conclusa l'esposizione delle accuse per l'impeachment. “Se dovesse fallire il tentativo di rimuovere Donald Trump dal suo incarico questo rappresenterebbe una minaccia grave e di lungo termine per la democrazia in America”, ha detto il presidente della commissione intelligence della Camera Adam Schiff. “Vogliono solo vincere le prossime elezioni”, è il commento di Donald Trump.

La decisione arriva quasi due anni dopo che l'amministrazione ha implementato le tariffe sulle importazioni di acciaio grezzo e alluminio stranieri che il presidente Donald Trump ha detto che minacciava la redditività delle industrie nazionali e quindi minacciava la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.