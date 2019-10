Dazi, l’annuncio di Trump: Raggiunto sostanziale accordo con la Cina»

L'ottimismo come una grande onda si è diffuso oltre Oceano. L'indice europeo Stoxx 600 è ai massimi da gennaio. A Milano l'indice Mib è salito dell'1,87%. L'indice Msci dei mercati emergenti è aumentato dell'1,8%. Così come il Composite index della Borsa di Shanghai su dello 0,9%.



Dopo mesi di tentativi finiti nel vuoto per raggiungere un accordo commerciale complessivo – i negoziati tra i due paesi si erano interrotti a maggio – in questo 13esimo round entrambe le parti si sono concentrate per arrivare a un risultato, seppur limitato, per alleggerire le preoccupazioni sull'economia mondiale e sui mercati. Una soluzione di compromesso che accontenta tutti.



Che la Cina fosse intenzionata a riportare a casa un accordo si era intuito dal fatto che la delegazione arrivata negli Stati Uniti era più numerosa del solito, con la presenza del ministro del Commercio Zhong Shan e dei vice ministri dell'Agricoltura e della Tecnologia.



Il primo punto la fine dell'escalation dei dazi: gli Stati Uniti martedì prossimo non aumenteranno, come previsto, i dazi dal 25 al 30% su 250 miliardi di export cinese. Non lo faranno neanche il 15 dicembre su 160 miliardi di $ di telefonini, pc, tablet e videogiochi: i collaboratori di Trump temevano le ripercussioni sull'economia americana nel periodo degli acquisti natalizi.



La Cina in cambio ha concesso aperture sull'industria finanziaria e l'automotive, ha già aumentato le importazioni di prodotti agricoli Usa e ha siglato un patto sulle valute contro la manipolazione del cambio tra yuan e dollaro.