Dazi Usa-Cina, dove si è incagliata la trattativa

Del resto, priorità della Cina è quella di alleggerire le restrizioni sul trasferimento tecnologico, che riguardano soprattutto ma non solo Huawei (anche se Trump, per ora, non sembra troppo disponibile a fare concessioni) e non ha intenzione di legarsi mani e piedi alla soia Usa, anche perchè – dovendone importare oltre l’80% per il proprio fabbisogno nazionale – può approvvigionarsi in un altro bacino strategico: il Brasile. L’anno scorso, infatti, Pechino ha acquistato 10 milioni di tonnellate di soia brasiliana. Nel Paese sudamericano, vengono coltivate superfici record, meteorologicamente più al riparo anche da nevicate o eventi atmosferici che possono condizionarne qualità e produzione (quest’anno negli Usa prevista ai minimi da 4 anni).

Gli agricoltori Usa e la bilancia in mano a Pechino

Al netto di tutte le tensioni commerciali in atto da mesi, nella bilancia degli scambi tra Cina e Usa rimane in nettissimo vantaggio Pechino. Il deficit commerciale degli Usa con la Cina è ai massimi storici: nel 2018, gli Stati Uniti hanno importato merci dalla Cina per 540 miliardi di dollari, mentre le esportazioni verso Pechino sono state pari a 120 miliardi. Un deficit dovuto anche al fatto che molti dei prodotti realizzati in Cina da aziende Usa vi rientrano sotto forma di import.

Secondo l’American Farm Bureau, nel 2018 la Cina ha più che dimezzato le importazioni di prodotti agricoli statunitensi a 9,1 miliardi di dollari (8,2 miliardi di euro) – principalmente soia, latticini, sorgo e carne di maiale – rispetto ai 19,5 miliardi di dollari (17,3 miliardi di euro) del 2017. I maggiori Stati produttori di soia, Iowa e Illinois, sono anche i più colpiti dallo scontro commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina.

Ma è proprio lì che si concentrano i più tenaci elettori del presidente. E la prospettiva di una rapida fine della guerra tariffaria con Pechino era la principale aspettativa del mercato agricolo american0.

Le tariffe imposte dalla Cina hanno costretto, in questi 2 anni, l’amministrazione Trump a compensare gli agricoltori per una cifra che ha raggiunto i 28 miliardi di dollari (poco più di 25 miliardi di euro).