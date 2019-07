Dazi Usa, un conto salato per l’Italia: «Per noi conto da 4,5 miliardi»

Il confronto con l’amministrazione americana sulla lista “anti Airbus”, arrivata dopo i dazi già applicati su acciaio e alluminio, si inserisce nel più ampio dialogo Ue-Usa sul trattato di libero scambio (una sorta del vecchio Ttip in forma ridotta) e sui prospettati e temutissimi dazi per il mercato dell’auto.

Nel vino e nell’alimentare, in particolare per i formaggi ma anche per la pasta, saremmo più in difficoltà. I calcoli elaborati dagli uffici tecnici del ministero dello Sviluppo economico sulla base di dati delle dogane Usa indicano per l’Italia un impatto di 5,07 miliardi di dollari su esportazioni per 54,7 miliardi. Per la Francia 8,1 miliardi (su 52,4 miliardi), per la Germania quasi 4,5 (su 125,9), per il Regno Unito 3 (su 60,7), per la Spagna 1,8, (su 17,2) e poi via via per gli altri paesi.

LEGGI ANCHE / Geraci: con gli Usa parliamo per evitare che nuovi dazi colpiscano l'Italia

Il controvalore dei prodotti indicati dall’Ustr, in due differenti tranche, è nel complesso di circa 25 miliardi di dollari. Ad aprile infatti la prima lista – per dazi la cui entità sarebbe determinata alla fine del percorso – comprendeva 317 sotto categorie per un controvalore dell’import americano stimato in 21 miliardi di dollari. Questa prima lista era suddivisa in due parti, la prima concentrata su prodotti e componenti dell’industria aerea ed elicotteristica colpirebbe solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito mentre la seconda riguarderebbe tutti i 28. All’inizio di luglio si è aggiunta una lista supplementare per il controvalore di 4 miliardi di dollari, anche questa rivolta a tutti i 28 membri Ue.

LEGGI ANCHE / Nike e Adidas scrivono a Trump: «Dazi catastrofici, costi sui consumatori»