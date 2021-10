Dazi, Usa e Ue vicini a una tregua da 10 miliardi $ su acciaio e alluminio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea sarebbero vicini a una tregua commerciale su acciaio e alluminio che consentirà di rimuovere i dazi su più di 10 miliardi di dollari delle rispettive esportazioni all’anno. Lo riferisce Bloomberg citando alcune fonti secondo cui i negoziatori sono pronti a raggiungere un accordo che potrebbe essere siglato nel fine settimana. La disputa tra Usa e Ue è iniziata tre anni fa quando nel 2018 Donald Trump ha imposto dazi del 25% sull’importazioni di acciaio dall’Ue ma negli ultimi mesi si è cercato di stringere i tempi sul negoziato per arrivare ad una intesa prima della fine dell’anno.

Nei giorni scorsi al G20 del Commercio a Sorrento, il commissario Ue Valdis Dombrovskis aveva parlato di un’incontro con la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, per portare avanti il negoziato sulle tariffe di Trump su acciaio e alluminio assicurando che il lavoro per trovare un accordo «continua». Successivamente , il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aveva chiarito che l’Italia «sostiene la politica dei dazi all’importazione in Europa di acciaio» ma che , «tuttavia la misura andrà ridiscussa» tenuto conto che «Cina e Usa hanno in animo di ricalibrare le politiche dei dazi e probabilmente anche l’Europa dovrà aggiornare i suoi strumenti».