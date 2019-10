Dazi Usa, formaggi i più colpiti. Salvi vino e olio d’oliva italiani

Lista soggetta e possibili modifiche

In ogni caso – è stato chiarito questa notte da una nota della stessa Ustr - gli Stati Uniti hanno la facoltà di modificare in qualsiasi momento il livello tariffario e la lista dei prodotti sottoposti alle tariffe doganali straordinarie. «Inoltre - è stato chiarito – la scelta dei prodotti è stata fatta con l'obiettivo di concentrare la manovra sulle importazioni in arrivo da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito». Vale a dire i quattro paesi responsabili per gli aiuti ritenuti illegali ad Airbus. «In realtà invece – ha commentato laconico il presidente di Assolatte (l'associazione delle industrie lattiero casearie italiane), Giuseppe Ambrosi – sono colpiti i nostri formaggi che nulla hanno a che fare con la vicenda Airbus-Boeing».

Il “caso” del Pecorino

Inoltre, è stato fatto notare, mentre per formaggi come grana, provolone, asiago e anche gorgonzola esistono dei prodotti sostitutivi realizzati negli Usa spesso proprio a imitazione dei prodotti italiani, e quindi i nuovi dazi hanno l'evidente obiettivo di favorire i produttori Usa, «colpisce il caso del Pecorino romano - aggiunge Ambrosi - che è ricompreso nella lista anche se non esiste una produzione di formaggi ovini e quindi a base di latte di pecora negli Stati Uniti».

Il sospiro di sollievo del vino italiano

Nella lista dei prodotti europei colpiti rientrano invece il whiskey scozzese, i vini francesi (e non il Prosecco italiano), i formaggi groviera o tipo emmental svizzero (realizzati in diversi paesi Ue), l'olio d'oliva spagnolo. «L'esclusione del vino italiano (il principale prodotto alimentare made in Italy esportato negli Usa con un giro d'affari di oltre un miliardo di euro l'anno ndr) dalla black list dei dazi Usa – ha commentato il presidente dell'Unione italiana vini, Ernesto Abbona – ci fa tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia occorre mantenere alta l'attenzione e continuare il dialogo con gli Usa per evitare che la lista venga rivista e ampliata considerato che le autorità Usa hanno la possibilità di aumentare in qualsiasi momento le tariffe applicate o modificare la lista di prodotti colpiti».

