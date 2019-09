Dazi: gli Usa lavorano a intesa, ma fanno una nuova lista nera

Oltre al bando americano su Huawei, il Pentagono ha preparato una lista nera di società e organizzazioni cinesi da bloccare perché hanno rapporti con apparati militari cinesi e metterebbero a rischio la sicurezza nazionale per i loro rapporti di fornitura con aziende americane e centri di ricerca legati al settore difesa e aerospazio.

Intanto Huawei, il colosso cinese che è stato inserito nella “lista nera” di società con cui è proibito fare affari, dopo aver praticamente chiuso le sue attività a Washington, ha assunto tre lobbisti ben introdotti nella capitale federale da importanti studi legali internazionali e di consulenza.

Sia da parte americana che da parte cinese, in ogni caso, arrivano segnali di distensione in vista della ripresa dei negoziati. Il presidente Trump ieri in un tweet ha annunciato l’intenzione di rimandare di due settimane l’aumento dei dazi contro la Cina dal 25% al 30%, previsto il primo ottobre, giorno nel quale ricorre il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare.

La Cina a sua volta ha confermato l’intenzione di voler acquistare più prodotti agricoli americani, soia e carne suina in particolare. Ed ha anche comunicato una lista di 16 prodotti americani che verranno esentati dai dazi cinesi del 25%. La lista comprende medicinali, fertilizzanti, insetticidi e fitofarmaci. La prossima settimana Pechino annuncerà un secondo elenco di prodotti americani esentati dalle tariffe.

Sia la Cina che gli Stati Uniti vogliono un accordo per allontanare i venti di recessione. Il gradimento di Trump tra gli americani sui temi economici è ai minimi da gennaio, dai giorni dello shutdown. Secondo l’ultimo sondaggio Cnn/Ssrs solo il 48% degli americani approva l’operato del presidente nella gestione dell’economia del Paese. Un dato in deciso calo rispetto al picco del 56% registrato in aprile. In un altro sondaggio del Washington Post-Abc News, appena il 46% degli intervistati approva l’operato di Trump sull’economia: nell’ultima rilevazione di luglio la percentuale era al 51 per cento.