Vino, made in Italy nel mirino dei dazi Usa. Corsa contro il tempo per evitarli

Il testo

«Dopo la prima lettera di ottobre - ha spiegato la ministra Bellanova - e i numerosi incontri istituzionali a Bruxelles, ho ritenuto urgente sollecitare ancora una volta il Commissario Hogan in vista della sua missione negli Usa. Bisogna mettere in campo ogni sforzo negoziale per scongiurare penalizzazioni che rischiano di colpire ulteriormente, e con un peso che si annuncia infinitamente maggiore delle precedenti, l’agricoltura e l’agroalimentare europei. Non è accettabile che agricoltori e imprese paghino dazi addirittura del cento per cento rispetto al valore dei prodotti colpiti come quelli allo studio dell’amministrazione Usa. Sarebbe una debacle che dobbiamo scongiurare. Come è assolutamente necessario costituire un Fondo europeo per sostenere le imprese. Bisogna agire con urgenza e fare seguire azioni concrete ad impegni e assicurazioni verbali più volte rimarcati. Le nostre imprese hanno già pagato l’embargo russo e non sanno cosa aspettarsi da Brexit. E noi non possiamo muoverci solo dopo che il disastro sarà accaduto. Dobbiamo farlo prima e dobbiamo farlo subito».

Ma altro aspetto che ha sottolineato la Bellanova è la necessità di mantenere una forte coesione tra i partner Ue.

«Coesione - ha aggiunto la ministra - che rischia invece di venire meno, laddove le nuove misure finissero per colpire in maniera sproporzionata alcune categorie di prodotti agroalimentari europei: nel nostro caso, dopo aver gravemente danneggiato il lattiero-caseario, l’ampliamento ipotizzato nella lista finirebbe per colpire nostre filiere strategiche come quelle del vino, delle carni lavorate, dell’olio di uliva e degli agrumi. L’impatto non sarebbe sostenibile per le nostre imprese che hanno investito molto in questi anni e che, senza adeguate misure compensative, resterebbero di fatto escluse dal mercato americano».