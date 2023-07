Dazn, il calcio e lo sport in tv: nuove offerte e risparmi. Ma non per tutti

Con il pacchetto Start i tifosi possono seguire tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e quello europeo con Eurolega ed Eurocup, l'NFL, il meglio del fighting internazionale con la grande boxe e l'UFC, il calcio femminile con la Uefa Women's Champions League e altro ancora.

Cosa prevede il piano Standard

Col nuovo piano annuale previsto per Standard con pagamento in un'unica soluzione a 299 euro (pari a circa 25 euro al mese), gli abbonati risparmieranno il 39% (pari a oltre 190 euro) rispetto al piano mensile che è disponibile a 40,99 euro al mese. In aggiunta, sostanzialmente in linea con la scorsa stagione, il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99 euro (e risparmi per 120 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi.

Rispetto al piano Start, il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all'App Dazn e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Con il piano Standard permette di seguire il calcio italiano dalla Serie A (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva), tutta la Serie B, LaLiga spagnola in esclusiva, l’Europa League e il meglio della Conference League, le competizioni femminili con la Women’s Champions League e altre internazionali come la FA Cup e la Carabao Cup. Inoltre, le migliori competizioni di basket italiano ed europeo, gli eventi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis con i tornei dell’Australian Open e Roland Garros e il ciclismo dal Giro d’Italia alla Vuelta, la Champions League donne, i canali tematici di Juventus, Inter e Milan, gli incontri della UFC e boxe, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali Dazn e molto altro.

Cosa prevede il piano Plus

Infine il pacchetto Plus. Con il nuovo piano annuale con pagamento in un'unica soluzione a 449 euro (circa 37 euro al mese) gli abbonati risparmieranno il 40% (pari a oltre 220 euro), rispetto al piano mensile che è disponibile a 55,99 euro al mese. In alternativa gli abbonati potranno sottoscrivere il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 45,99 euro (per un risparmio 120 euro) che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi.