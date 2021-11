Dazn convocata da Giorgetti al Mise per lo stop alla «doppia utenza»

Evidentemente Dazn, ma anche la partner Tim con la sua Timvision, puntano a guadagnare quella parte di abbonati che si concedevano questo dimezzamento.

Resterà la visione in contemporanea da più di un dispositivo solo all'interno di una singola abitazione. In “mobilità”, potrà farlo esclusivamente un solo utente.

Le proteste sui social

Le comunicazioni agli abbonati sono in partenza, necessarie per permettere l’eventuale diritto di recesso – entro 30 giorni – per un cambio che arriva in corsa (punto molto contestato questo), a due mesi e mezzo dall'inizio della Serie A e proprio mentre si iniziava ad allontanare l’eco di una partenza puntellata da piccoli e grandi disguidi tecnici che hanno portato a proteste anche importanti. Come prevedibile la notizia ha però scatenato un’ondata di proteste sui social. Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Agcom e all’Antitrust «affinché si accerti la correttezza dell’operato della società», così come fatto anche dall’Aidacon. A livello politico, le proteste sono arrivate da vari politici appartenenti a tutti i fronti.

La partita che si complica

Adesso la convocazione da parte del Mise aggiunge un elemento di complicazione a una decisione comunque già presa e che, nel caso si decidesse in senso contrario, sarebbe un dietrofront. Da non escludere in teoria, ma anche molto difficile.