Dazn, guida agli errori che possono intervenire mentre guardiamo il calcio

Una grande varietà di errori si può frapporre tra noi e l'agognata partita di calcio su Dazn. Se quelli dovuti a una bassa qualità di internet si stanno riducendo – anche grazie all'intervento dell'Autorità garante comunicazioni (Agcom) sugli operatori e la stessa Dazn – nondimeno possono ancora capitare errori più o meno bloccanti.

Il servizio li cataloga con diversi codici, ognuno dei quali prevede una possibile soluzione.

Troppi dispositivi, errore 105_801_403

Cominciamo con uno che sembra aver piagato l'esperienza di alcuni spettatori a dicembre: l'errore 105_801_403, “Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi. Prova ad aggiornare il tuo browser. Puoi anche andare a Il mio Account e rimuovere uno dei tuoi dispositivi per continuare. Puoi guardare DAZN solo su due (2) dispositivi contemporaneamente”. Dazn permette di usare l'account con massimo due dispositivi allo stesso momento. Quest'errore ha colpito anche utenti che non pensavano di stare usando il servizio in contemporaneità.

Seguiamo i due consigli di Dazn: aggiornare il browser e controllare dalla pagina account se ci sono dispositivi che non vogliamo utilizzare per il servizio.Un'altra cosa però forse è più immediata e utile: riavviamo o spegniamo altri dispositivi con cui abbiamo usato il servizio. Forse l'app è ancora attiva in background, infatti.

In alternativa potremmo anche cercare tra le app in background e chiudere Dazn.Si noti che dalla prossima stagione calcistica le cose andranno peggio, perché Dazn – facendo valere per la prima volta le condizioni contrattuali – permetterà agli utenti di usare un solo dispositivo o due se appartenenti alla stessa rete locale (domestica).

Errore 10_005_001 o 10_022_003, problema con la connessione Internet

Un errore comune riguarda quello della connessione internet. Dazn consiglia di controllare su www.fast.com se connessione internet rispetta i requisiti minimi, che sono davvero alla portata di quasi tutte le connessioni italiane, in teoria: 2 Megabit per la definizione standard, 3,5 per l'alta, 6 Mbps per l'alta con un migliore frame rate, 8 Mbps per la massima qualità possibile.