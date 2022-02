Dazn Italia, nuovi vertici: arrivano Azzi e Bernabè

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due innesti di peso, vecchie conoscenze nel settore delle Tlc, chiamati per supportare il business in un territorio in cui, evidentemente, Dazn Group ha intenzione di continuare a scommettere. E forte.

Come anticipato sul Sole 24 Ore di oggi, sono stati comunicati due ingressi top nella squadra di Dazn Italia.

Il primo è Franco Bernabè, due volte ceo di Telecom Italia, ma anche un passato in Eni fra i vari incarichi e attualmente presidente di Acciaierie d'Italia (ex Ilva). In Dazn Italia entra...