Dazn, parla l’Agcom: «Ecco perché siamo intervenuti a tutela degli utenti»

Per il quale avete battezzato Auditel quale strada da seguire.

Avevamo già adottato un atto di indirizzo generale prima dell'estate. La soluzione non può che passare attraverso un Jic, un organismo in cui siano presenti tutte le componenti del mercato. E il dato, stando alla legge Melandri e al successivo decreto Lotti, va certificato, non può essere autoprodotto. Al momento l'unico dato certificato è quello di Auditel.

Che però misura solo una parte, quella delle smart tv connesse. Non era più giusto considerare anche gli altri device come fanno Dazn e Nielsen?

Che al momento sia un dato parziale è vero, ma riteniamo copra dall’80 al 90% del consumo. Comunque, in questo momento è l’unico dato certificato. E non si può che fare riferimento al dato che più rispecchia il dettato normativo.

Per le prossime due stagioni voi indicate non più Auditel, ma la necessità di un Jic che riesca a registrare la “Total audience”, con la misurazione di tutti i device.

Infatti. Il mercato si sta evolvendo verso questa soluzione. Voi stessi avete scritto che a marzo è previsto l’arrivo della prima release. Che poi in futuro ci siano altri Jic e non Auditel per noi non cambia.

Con l’arrivo di Dazn il livello di lamentele dei consumatori è aumentato di molto?

Stiamo parlando di un tema sensibile come quello della Serie A. E comunque l’utente non sapeva a chi rivolgersi. Da qui anche il nostro procedimento sanzionatorio per aver disatteso l’ordine sull’istituzione di un customer care fisico. Comunque, Dazn, va detto, ha fatto da catalizzatore ed è stato un grande acceleratore per la digitalizzazione del Paese.

E in effetti Dazn non è la sola a proporre agli utenti in calcio in streaming. Ci sono anche Mediaset con la sua Infinity+ o Amazon Prime Video. Prevederete paletti anche per loro?

Siamo partiti da Dazn perché il campionato di calcio di Serie a è specificamente tutelato dalla legge Melandri. La vigilanza sarà progressivamente estesa, soprattutto ora che con il recepimento della direttiva europea Smav è stata fatta chiarezza in tal senso. Peraltro abbiamo varato una nuova organizzazione dell’Autorità, che ricalca la suddivisione dei settori sui cui vigiliamo: audiovisivo, Tlc, servizio postale e digitale. Nello specifico aggiungo che se il meccanismo di rimborsi funzionerà ne valuteremo l’estensione a tutti i soggetti interessati, individuati anche attraverso l’interlocuzione con il ministero dello Sviluppo