Dazn-Sky: c’è l’accordo, le partite di Serie A sulla piattaforma a pagamento

La partite della Serie A tornano sulla piattaforma Sky, come anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore. Sky e Dazn, infatti, hanno firmato l'accordo che prevede l'arrivo dell'app di Dazn su Sky Q dall'8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire a una specifica offerta commerciale Dazn per vedere sul decoder Sky il canale Zona Dazn, con le sette partite per turno di Serie A Tim in esclusiva Dazn e una selezione di eventi.

Questa novità arriva grazie alla fine dell’esclusiva che era stata prevista lo scorso anno nell’accordo tra Tim e Dazn. L’accordo arriva infatti dopo l’intesa raggiunta fra Dazn e Tim per portare le partite di Serie A a essere visibili non più solo su Timvision: un superamento dell’esclusiva originariamente pattuita che consentirebbe alla app Dazn di essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di Tim.

L’accordo avrebbe passato il vaglio del Cda Tim e ora si arricchisce anche del tassello Sky: la media company di casa Comcast ha avuto un ruolo in questa vicenda, per allargare la penetrazione e riavere la app Dazn sulla sua piattaforma.

«La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business», spiega Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia, e per questo «all'interno del piano di sviluppo a lungo termine che stiamo implementando si inserisce anche l'accordo commerciale con Sky. Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023» ed è «una partnership in linea con la strategia di distribuzione implementata anche a livello europeo, come in Germania dove Sky è già nostro partner». Questo accordo con Dazn, aggiunge Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, «crea un'opportunità in più per i tifosi, per vivere al meglio» la Serie A.