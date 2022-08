Dazn, via ai rimborsi automatici (e raddoppiati) per i disservizi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Chi lo scorso week end ha patito il “mal da rotella”, con tanto di mancata visione delle partite di Serie A in programma su Dazn non avrà bisogno di fornire alcuna documentazione o richiesta. Per chi insomma fosse rimasto impigliato nei disservizi che hanno impedito la visione di Lazio-Bologna, Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli nel corso della prima giornata di campionato, domenica 14 agosto 2022 sarà attivata una procedura di rimborso semplificata rispetto alle norme vigenti. E il rimborso sarà anche raddoppiato.

Indennizzi in arrivo

In arrivo dunque indennizzi «attraverso accredito dell'importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher» specifica Dazn a valle dell’incontro promosso dalla Sottosegretaria Valentina Vezzali con la piattaforma tv, il Ministero dello Sviluppo Economico, AgCom e la Lega Serie A. La novità è anche che l’indennizzo, che arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni, e sarà pari al doppio di quanto previsto da Agcom – la materia è gestita sulla base dei dettami della delibera 17/22/CONS – che stabilisce un rimborso del 25% del costo dell’abbonamento (fino al 100%) per ogni mancata visione (se ne può computare al massimo una a settimana).

Loading...

«La misura dell'indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera Agcom, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell'evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato», comunica Dazn. Quindi, stando alle attuali quotazioni si va dai 10 ai 20 euro di rimborso sul canone mensile.

La soddisfazione di Vezzali

«Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l'intero sistema calcio. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive». Così in una nota la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, parla dell’incontro con i vertici di Dazn dopo i disservizi della piattaforma nella prima giornata di serie A.

«Grazie al Governo, questo incontro è stato importante per tutelare tifosi e gli utenti. Dazn ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie su qualità del servizio. Era importante essere sicuri che questo fosse un episodio straordinario, non deve ripetersi», ha detto Lorenzo Casini, presidente Serie A, al termine del tavolo indetto dalla sottosegretaria Vezzali. «Bene anche il rimborso diretto per i tifosi che non hanno potuto vedere le partite - continua - e come Serie A vigileremo per un servizio sempre più efficiente».