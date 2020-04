Dba progetta in smart working una piazza nel centro di Mosca

Oggi, sotto il livello stradale le piattaforme dei mezzi pubblici sono collegate tra loro, ma il progettato basamento commerciale costituirà la chiave di volta per il raccordo dell’intermodalità: una piazza con tanto di negozi e servizi che convoglia tutti i flussi di transito. A livello di strada, invece, negli ampi spazi disponibili, è prevista la costruzione di due immobili di 100 e 150 metri di altezza, collegati da passaggi pedonali in superficie e arricchiti in più punti, anche sul tetto, di zone verdi e giardini invernali. Qui troveranno spazio attività alberghiere, residenze, uffici e quindi occasioni di investimento. La cubatura complessiva prevista è di un milione di metri cubi: un complesso che la società municipalizzata Mosinzhproekt renderà appetibile per il mercato delle infrastrutture della Capitale.

Dba impiega 650 professionisti: ha 14 sedi in Italia, due in Slovenia, due in Russia, una in Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Azerbaijan. Ha seguito progetti in: Romania, Bulgaria, Albania, Grecia, Turchia, Georgia, Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, Giordania, KSA, Spagna, Portogallo, Marocco, Liberia, Angola, Messico, Venezuela, Thailandia. Fra gli altri ha realizzato il progetto tra i vincitori del concorso per una stazione ferroviaria della Rail Baltica, il principale progetto infrastrutturale di trasporto nei Paesi baltici, con l’obiettivo di connetterli con l’ecosistema ferroviario europeo.