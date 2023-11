Ddl anti-violenza sulle donne/Ammonimento e protezione della vittima

Si amplia l’ambito di applicazione dell’ammonimento del Questore che potrà scattare anche d’ufficio. E per ammonimento si intende una comunicazione formale da parte del Questore che serve a mettere in guardia il molestatore o il violento sul fatto che le forze dell’ordine sanno che c’è il rischio che lui possa compiere un reato. Sempre le forze dell’ordine avranno l’obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, nel caso in cui ravvisino un pericolo di reiterazione del reato, dovranno avvertire il Prefetto che potrà adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della vittima rivedibili ogni 3 mesi.

