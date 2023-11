Ddl anti-violenza sulle donne/Rafforzate le misure di prevenzione

Si prevede un complessivo rafforzamento di tutte le misure di prevenzione: oltre all’ammonimento, anche il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento, la vigilanza dinamica ecc. Misure che potranno essere applicate anche per “reati spia” come lesioni personali, violenza privata, minaccia grave, diffusione illecita di foto o video sessualmente espliciti, il ’revenge porn’, violazione di domicilio. Le misure non potranno durare meno di 3 anni, a meno che l’aggressore non frequenti corsi di recupero e il magistrato non ne certifichi la frequenza positiva.

6/8 8/8 Menu