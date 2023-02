Ddl autonomie, cosa c’è nei 10 articoli del testo Calderoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Manca poco. Giovedì 2 febbraio è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri il disegno di legge sull’autonomia differenziata. Fortemente voluta dalla Lega, il testo che giungerà all’esame dei ministri, una legge quadro, ha subito dei ritocchi dell’ultimo minuto, in occasione del preconsiglio, nella direzione di un rafforzamento del ruolo del parlamento nella fase di definizione delle intese con le Regioni. E approda sul tavolo del Governo a pochi giorni dalle elezioni regionali nel Lazio e Lombardia, un banco di prova importante per la maggioranza, a cominciare dal Carroccio, sotto il profilo del consenso elettorale.

Nella sostanza il testo è quello uscito dall’intesa, raggiunta a dicembre, tra il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e la Conferenza delle Regioni.

Che cosa cambia

Formazione, salute, istruzione e tutela dell’ambiente sono alcune delle funzioni che potranno essere attribuite dallo Stato alle Regioni in base all’Autonomia differenziata. Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno già avviato il procedimento per un’intesa con il Governo. Non ha però ancora trovato completa attuazione il procedimento previsto per l’attribuzione di autonomia differenziata, motivo per cui nasce il ddl (valido sia per le regioni a statuto ordinario sia per quelle a statuto speciale) proposto da Calderoli: un testo in 10 articoli.

L’obiettivo: semplificare le procedure

La legge quadro si propone di semplificare le procedure, accelerare e sburocratizzare i procedimenti, per una distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà e differenziazione. L’attribuzione di funzioni è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che garantiscano i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

L’iter

Mef e ministri competenti hanno 30 giorni per valutare la richiesta della Regione, dopo che è stata trasmessa al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali. Poi si apre un negoziato con la Regione per l’intesa preliminare, approvata poi dal Cdm e trasmessa alla Conferenza unificata che, a sua volta, ha 30 giorni per il parere. Quindi va alle Camere: hanno 60 giorni per l’esame nelle commissioni o, secondo le modifiche in valutazione, per un atto di indirizzo votato in Aula. Successivamente il premier (o il ministro per gli Affari regionali) predispone l’intesa definitiva (con eventuale ulteriore negoziato). La Regione la approva, ed entro 30 giorni è prevista la delibera in Cdm. Il disegno di legge è trasmesso alle Camere che votano a maggioranza assoluta. L’iter dei ddl del governo in media nell’ultima legislatura è durato 81 giorni al Senato e 69 alla Camera. L’intero procedimento dura almeno cinque mesi.