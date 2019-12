Ddl bilancio, Gualtieri: peso fisco ridotto e deficit/Pil al 2,2%

Bonus cultura 18enni a 300 euro

Un passaggio del’intervento è stato sul bonus cultura per i diciottenni, confermato dalla manovra di quest’anno ma con un importo più contenuto rispetto ai 500 euro previsti fino a oggi. «Il bonus cultura per i diciottenni - ha detto il ministro - è stato confermato» riconoscendo «300 euro di beneficio individuale». Per il bonus la legge di Bilancio che la settimana prossima dovrebbe incassare il via libera definitivo della Camera stanzia per il 2020 160 milioni, 80 in meno rispetto a quelli stanziati per il 2019. Finora la card cultura per i diciottenni era di 500 euro.

