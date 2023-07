Ddl capitali, sul voto multiplo il Governo per la linea soft

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Governo lavora per estendere le nuove misure sul voto plurimo anche alle società già quotate, ma con un regime opzionale morbido. In cantiere ci sono poi nuovi interventi per la tutela delle minoranze e per le regole di gestione della «lista del consiglio». Ma l’intero pacchetto di novità, destinato ad arricchire l’impianto del disegno di legge sul mercato dei capitali approvato ad aprile, è destinato a prendere forma definitiva solo in autunno: verosimilmente dopo il 15 settembre, quando scadranno...