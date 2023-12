Ddl carne coltivata in attesa della notifica a Bruxelles

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il disegno di legge contro la carne coltivata, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 16 novembre, non è ancora formalmente arrivato al Quirinale dove il presidente della Repubblica dovrebbe procedere alla promulgazione. Infatti prima di essere sottoposto all’esame del Presidente della Repubblica necessita della notifica della legge all’Europa. Ovvero la procedura Tris che serve agli Stati membri e alla Commissione per analizzare i disegni di legge che riguardano il mercato unico. il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, lo scorso 15 novembre, aveva assicurato che il Governo italiano avrebbe notificato «la legge all’Europa subito dopo la sua approvazione, come avvenuto in tante altre circostanze»

Prima notifica a luglio, poi ritirata

Sulle leggi che hanno impatto europeo esiste una procedura che si chiama TRIS che serve agli stati membri e alla Commissione per analizzare i disegni di legge, come questo, che riguardano il mercato unico. Così se ci sono delle criticità vengono immediatamente risolte. L’Italia - secondo quanto è stato possibile ricostruire - aveva inviato questa notifica a fine luglio quando l’iter parlamentare del provvedimento non era certamente concluso. Ad inizio ottobre, un mese prima che scadesse il termine, la verifica è stata ritirata. Adesso che il Disegno di legge ha avuto il via libera dalle Camere dovrà essere inviato a Bruxelles.

Loading...

Gli ostacoli agli scambi commerciali

La carne coltivata in laboratorio - così come l’assunzione di proteine da insetti - sono esempi di cosiddetti ’nuovi alimenti’ (novel food), come vengono definiti da Bruxelles. L’iniziativa legislativa deve essere notificata a Bruxelles come qualunque altro progetto di legge che potrebbe ostacolare tecnicamente gli scambi commerciali da parte degli Stati membri, all’interno del mercato unico. Se questa fosse eventualmente la valutazione di Bruxelles si potrebbe arrivare ad una procedura di infrazione.

Lo scoglio di Bruxelles

Probabilmente Palazzo Chigi ha ritirato la notifica di luglio per aspettare di concludere l’iter parlamentare durante il quale il progetto di legge avrebbe potuto essere modificato dagli emendamenti. Lo scoglio con Bruxelles potrebbe materializzarsi sulla possibilità che il decreto ostacoli la libera circolazione dal momento che impone una serie di divieti che intendono imporre il divieto agli operatori del settore alimentare di produrre, commercializzare e somministrare cibo isolato o prodotto a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebra