Ddl concorrenza / Balneari, gare slittano al 2024 in caso di impedimento

L’articolo 3 del provvedimento proroga al 31 dicembre 2023, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (in presenza di ragioni “oggettive” che impediscono la conclusione della gara) l’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive, differendo così un altro dei nodi più spinosi insieme a quello dei taxi e prevedendo una delega al Governo per il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime. Saranno anche previsti indennizzi per i concessionari uscenti.

3/10 5/10 Menu