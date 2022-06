Ddl Concorrenza, Bellanova vede sindacati taxi, resta sciopero

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La viceministra al Mims, Teresa Bellanova, ha ricevuto i sindacati dei tassisti. A quanto si è apppreso, le organizzazioni hanno ribadito la richiesta di stralciare l’articolo 10 del Ddl Concorrenza, all’esame della Commissione Attività produttive della Camera, e hanno chiesto di far partire i decreti attuativi della riforma del settore varata dal Parlamento nel 2019. Le organizzazioni sindacali presenti all’incontro hanno ribadito lo sciopero nazionale di 48 ore del 5 e 6 luglio.

Le prossime tappe del confronto

Sempre a quanto si è appreso, la ministra incontrerà oggi, lunedì 27 giugno, gli Ncc, mentre domani, martedì 28 dovrebbe esserci un tavolo con le forze politiche di maggioranza in vista di una nuova convocazione dei sindacati a breve.

Il provvedimento all’esame della Camera

La Legge annuale per la concorrenza 2021 è ora in discussione nella commissione Attività produttive della Camera. Verrà approvata da Montecitorio, in seconda lettura, entro il 22 luglio. Non è escluso un passaggio del testo in terza lettura al Senato.