Ddl concorrenza in Cdm: intesa sugli ambulanti e iter veloce per il piano Terna sulla rete elettrica

Il disegno di legge annuale per la concorrenza torna oggi per la terza volta in consiglio dei ministri e stavolta dovrebbe ottenere l’approvazione. Il 28 marzo e il 6 aprile non si era andati oltre un esame parziale. Le divisioni sulla norma per il commercio ambulante, che Fratelli d’Italia ha chiesto di rendere ancora più favorevole agli operatori rispetto alla prima versione, avevano portato a un rinvio, anche per appurare se la nuova formulazione potesse passare il vaglio dell’ufficio giuridico del Quirinale e quello della Commissione Ue.

Ieri Adolfo Urso, titolare delle Imprese e del made in Italy, il ministero che coordina il disegno di legge, ha affermato che il testo può tornare in consiglio dei ministri «dopo un confronto proficuo con la Commissione». Sul commercio ambulante il governo è chiamato a trovare una soluzione visto che Bruxelles ha aperto un caso di pre-infrazione per le mancate gare. Nel Programma nazionale di riforme, che fa parte del Def appena approvato, l’esecutivo parla proprio della necessità di un «adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea» affrontando «l’annoso tema delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio al dettaglio».

Ambulanti, verso una soluzione di compromesso

Il punto è che dopo una prima versione, curata in particolare dal sottosegretario leghista del Mimit Massimo Bitonci, anche attraverso un lungo dialogo con le principali associazioni di settore, ci sono state pressioni di una parte di FdI sensibile alle richieste di alcune sigle minori più intransigenti. Ieri sera l’ultima formulazione era ancora in corso ma si va verso una soluzione di compromesso. Il testo per il futuro apre alle gare, rimettendo formalmente il settore sotto l’ombrello della direttiva Bolkestein, con durata decennale dei titoli, ma intanto sancisce una sanatoria per le concessioni in essere tenendo conto del ritardo di diversi Comuni che non hanno proceduto con i rinnovi secondo le vecchie regole. Secondo l’ultima versione circolata, quindi al netto di modifiche in extremis, le proroghe potrebbero arrivare fino a 12 anni oltre l’attuale scadenza. Quanto alle nuove gare, che partiranno dove c’è disponibilità di nuove aree o non c’è titolo al rinnovo, dovranno essere bandite dai Comuni e seguire alcuni criteri: clausole per la stabilità occupazionale tenendo conto dell’esperienza nel settore; valorizzazione delle micro-imprese; numero massimo di concessioni per operatore.

Lo scontro con l’Europa sui balneari

L’altro scontro in atto con la Commissione Ue sulle concessioni riguarda il settore dei balneari (oggi si è pronunciata tra l’altro la Corte di Giustizia dell’Unione europea). Nelle ultime ore si è affacciata l’opzione di un intervento anche su questo tema nel consiglio dei ministri di oggi, per correggere l’impianto della nuova proroga inserita nel decreto Milleproroghe, oggetto dei rilievi sia del Quirinale sia di Bruxelles. Difficile che un eventuale misura entri nel Ddl concorrenza, mentre alcune fonti accreditavano l’ipotesi di un decreto legge.

Nel testo sulla concorrenza trovano poi conferma le misure comparse nelle bozze iniziali in materia di energia. Un intervento esplicitamente previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza riguarda Terna, la società che gestisce il sistema di trasmissione nazionale, che dovrà trasmettere ogni biennio il piano di sviluppo della rete con gli investimenti per i dieci anni successivi e potrà contare su procedure di approvazione con tempi certi. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) dovrà approvare il piano entro 18 mesi, comprensivi dei termini per la Vas (valutazione ambientale strategica), previa acquisizione del parere delle Regioni, che dovrà avvenire entro 60 giorni, e delle valutazioni dell’authority Arera. Trascorso questo termine, il ministero potrà approvare il piano.