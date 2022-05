Ddl concorrenza, settimana decisiva: senza intesa nella maggioranza a rischio i correttivi concordati

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una riforma strategica in chiave Pnrr, bloccata in commissione Industria al Senato per il nodo delle concessioni balneari e che, a causa delle dinamiche governo-maggioranza, tiene in stand-by anche la delega fiscale. Ma quel braccio di ferro sul disegno di legge sulla Concorrenza che vede schierati da una parte il Governo, dall’altra Lega e Forza Italia (forze politiche che fanno parte della larga coalizione che sostiene l’esecutivo), dovrà a stretto, strettissimo giro partorire un’intesa.

Tempi strettissimi per trovare un’intesa

Il conto alla rovescia per trovare un accordo è iniziato: dovrà essere formalizzato entro martedì 24 maggio, quando l’esecutivo chiederà alla capigruppo del Senato la calendarizzazione in Aula in modo da votare il provvedimento entro il 31 maggio. Nella tabella di marcia originaria si puntava ad approvare il testo in commissione Industria già entro Pasqua, primo passo per arrivare al via libera definitivo del provvedimento entro la prima settimana di luglio.

Incombe il ricorso alla fiducia

Se in questo breve arco di tempo l’intesa non dovesse essere raggiunta, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiarito in occasione di una riunione del Consiglio dei ministri convocata d’urgenza giovedì scorso, che l’esecutivo non esiterà a porre la questione di fiducia sul provvedimento. Un messaggio analogo è stato affidato a una lettera inviata alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati: il testo, ha messo in evidenza Draghi, è stato presentato a Palazzo Madama il 3 dicembre del 2021, ed entro dicembre tutti i decreti attuativi dovranno ottenere il via libera. Insomma, bisogna correre.

A rischio le soluzioni concordate fino a oggi

Il dettaglio, politicamente tutt’altro che insignificante, è che se alla fine il Governo decidesse di porre la fiducia, lo farebbe sul testo base, quindi salterebbero le riformulazioni concordate da governo e maggioranza su una decina di altri articoli su servizi locali, l’idroelettrico, concessioni portuali, distribuzione del gas, farmaci e poteri dell’Antitrust. Lo scoglio dell’articolo 2, ovvero quello sulle concessioni balneari, potrebbe far saltare il banco su tutti gli altri temi al centro del ddl.

Dighe, servizi locali e rifiuti

Sulle concessioni idroelettriche l’intesa raggiunta (si veda Il Sole 24 Ore del 10 maggio) prevede che si vada avanti con le gare regionali e che salti la priorità che le Regioni avrebbero dovuto concedere al sistema del project financing. Con contestuale compromesso tra governo e maggioranza su una norma interpretativa per il «golden power» su tutte le concessioni. Dal confronto tra esecutivo e maggioranza esce ridimensionata la delega per la riforma dei servizi pubblici locali, che perde uno dei suoi punti qualificanti cioè l’obbligo per gli enti locali che rinunciano al mercato e scelgono l’affidamento in-house di darne motivazione, non solo ex post, ma anche in anticipo con trasmissione all’Antitrust. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l’indicazione finale sarebbe quella di bocciare l’emendamento, fortemente criticato dall’Anci e dai sindacati, che punta a eliminare la privativa degli enti locali dal ciclo integrato dei rifiuti con spacchettamento del servizio di raccolta da quelli di smaltimento e recupero.