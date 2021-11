Ddl concorrenza, sulle spiagge un contenzioso con la Ue che dura da 15 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine il pressing della Lega avrebbe di fatto ridimensionato, nell’ambito del disegno di legge sulla concorrenza che sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri, una questione “storicamente” spinosa, quella che riguarda le gare per gli stabilimenti balneari. La mediazione sulle spiagge delineata nella cabina di regia tra le forze di maggioranza, che si è svolta dopo decine di incontri tecnici e diversi rinvii, avrebbe condotto a una soluzione che ricorda un po’ il precedente del catasto, nell’ambito della legge delega sulla riforma fiscale: niente liberalizzazioni delle spiagge, per ora solo una mappatura dello stato dell’arte. Una sorta di “operazione trasparenza” per avere intanto un quadro chiaro di chi le detiene, da quanto tempo e quanto paga che possa fare da base a eventuali futuri interventi sui meccanismi della messa a gara.

Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici

In particolare, stando alla bozza del provvedimento, il Governo viene delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro per gli Affari regionali un decreto legislativo per la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

Sulle spiagge uno scontro con l’Ue che dura da 15 anni

Un compromesso che si inserisce in un tema, quello delle concessioni balneari, che da 15 anni è al centro di un braccio di ferro tra la Commissione europea e l’Italia, tra Bruxelles e Roma. Anche se è dagli anni Novanta che si discute di una riforma del settore. Lo scontro si sviluppa a partire dalla direttiva comunitaria 123/2006, la cosiddetta “direttiva Bolkenstein”, che obbliga a bandire gare per concedere beni pubblici. Le spiagge sono considerate tali, ma l’Italia frena. Roma ha difeso il sistema del rinnovo automatico e la Ue quello delle gare aperte a tutti i concorrenti europei.

La bocciatura della Corte di giustizia Ue

Bruxelles ha aperto una procedura d’infrazione, portando il Governo davanti alla Corte di giustizia Ue che nel 2016 ha bocciato le norme italiane. La legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019, governo Conte) ha esteso la durata delle concessioni a uso turistico ricreativo in scadenza nel 2020 fino al 2033. La Commissione Ue ha fatto partire una seconda procedura sanzionatoria. Secondo Bruxelles gli Stati devono garantire che le autorizzazioni a sfruttare le spiagge, che sono un bene scarso, «siano rilasciate per un periodo limitato e con procedura di selezione aperta, pubblica e trasparente», per «fornire a tutti i prestatori di servizi la possibilità di competere», promuovendo innovazione e concorrenza a vantaggio di consumatori e imprese. La Ue ha sottolineato che l’Italia non solo non ha attuato la sentenza della Corte del 2016, che pure chiedeva le gare, ma «da allora ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell’Unione».

Il decreto Rilancio

La proroga delle concessioni balneari marittime scadute fino alla fine del 2033 è stata confermata a luglio del 2020 dal Decreto Rilancio (dl 34/2020), con conseguente invio a dicembre da parte della Commissione di una nuova lettera di messa in mora dell’Italia. Nel documento Bruxelles ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, in quanto questa operazione avrebbe rappresentato una violazione del diritto dell'Unione.