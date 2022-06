Ddl concorrenza, tassisti in agitazione: il 5 luglio rischio sciopero nazionale. Il governo tratta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Governo cerca di avviare un dialogo con i tassisti sulle soluzioni contenute nel ddl Concorrenza, allo scopo di scongiurare l’ipotesi di uno sciopero nazionale il 5 luglio. Sono stati infatti convocati lunedì 27 giugno al Mims due tavoli. Il primo con le rappresentanze sindacali dei tassisti (alle 10.30); il secondo con quelle degli Ncc (alle 14.30). Entrambi saranno presieduti dalla viceministra Teresa Bellanova. La convocazione dell’incontro ha fatto sì che venisse sciolto il presidio che i conducenti delle auto bianche avevano organizzato a Palazzo Chigi. I taxi sono tornati disponibili. La protesta è congelata, in attesa di capire quale sarà l’esito dell’incontro la settimana prossima.

La Legge annuale per la concorrenza 2021 è ora in discussione nella commissione Attività produttive della Camera. Verrà approvata da Montecitorio, in seconda lettura, entro il 22 luglio. Non è escluso un passaggio del testo in terza lettura al Senato.

Cosa chiederanno i sindacati delle auto bianche

Nell’incontro con il Governo i sindacati dei tassisti chiederanno all’esecutivo di dare indicazione ai relatori di maggioranza del ddl Concorrenza che venga stralciato l'articolo 10 del provvedimento (ex 8) «poiché - è la tesi dei sindacati - il servizio pubblico taxi è fuori dalla Direttiva Bolkestein e dunque l'Europa non ne chiede nessuna liberalizzazione, nonché la contestuale conclusione della riforma del comparto varata da questo Parlamento nel 2019, con l'approvazione della regolamentazione dell'operato delle piattaforme di intermediazione digitale e degli strumenti di contrasto ai diffusi fenomeni di abusivismo».

Tassisti in agitazione

La categoria è in agitazione da giorni. Le prime assemblee spontanee in diverse città italiane sono state organizzate mercoledì 22 giugno. Difficile trovare una macchina bianca a Roma, Milano, Firenze e Napoli, specialmente presso le stazioni e aeroporti. La protesta è stata messa in atto contro l’esecutivo «che non sembra avere preso in considerazione le motivazioni delle agitazioni e le preoccupazioni dei lavoratori che chiedono lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl Concorrenza», hanno sottolineato in quella occasione le principali sigle sindacali.