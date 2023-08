Ddl Nordio, autonomia differenziata e maternità surrogata: ecco i primi scogli di settembre per il Parlamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Conclusi i lavori parlamentari prima della pausa estiva con i voti su delega fiscale e decreto Pa 2, si accumulano i dossier da esaminare a settembre, al ritorno dalle ferie. Il tutto con l’ombra della manovra che incombe e promette di rallentare i lavori a partire da metà ottobre. Prima tra le questioni da affrontare la riforma della giustizia. Il ddl Nordio è stato incardinato in II commissione al Senato, dove verrà esaminato in sede referente, e dovrà ricevere i pareri di Affari costituzionali, Difesa e Bilancio. Il percorso però non si annuncia semplice per un disegno di legge che continua a far discutere le opposizioni e la magistratura. Fra le misure più contestate, la cancellazione del reato di abuso d’ufficio, i limiti al potere di appello del pm e l’ampliamento dei divieti per i giornalisti in materia di intercettazioni

Autonomia differenziata, percorso in salita

Percorso in salita anche per la questione autonomia differenziata, in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Dopo l’abbandono del Comitato per i Livelli essenziali di prestazione (Clep) da parte dei quattro ’saggi’ - Giuliano Amato, Franco Gallo, Alessandro Pajno e Franco Bassanini -, continuano le polemiche. Le opposizioni hanno chiesto di non votare ancora gli emendamenti, e l’audizione del Clep è stata accordata per dopo il rientro dalle vacanze.

Loading...

Il nodo del Mes

Si riaffaccerà anche la vexata quaestio del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che andrà riaffrontato ai primi di novembre, a meno di due mesi dalla scadenza della ratifica (fissata per il 31 dicembre) e in piena sessione di bilancio.

Salario minimo affidato al Cnel

Per quanto riguarda invece il salario minimo, dopo l’approvazione dell’emendamento sospensivo alla Camera, tornerà in Assemblea a fine settembre, in attesa dell’esito della raccolta delle firme online da parte dell’opposizione e dell’iniziativa del Cnel, voluta da Giorgia Meloni, che potrebbe portare a qualche mossa strategica sulla legge di bilancio.

Lo scontro sulla maternità surrogata

Un autunno caldo, dunque, che avrà da affrontare anche altri nodi tra i quali i temi fondamentali come servizi e beni essenziali, pensioni, natalità, Servizio sanitario nazionale, scuola, sicurezza, Enti locali. Rimandato a settembre anche il confronto e il voto sull’istituzione del “reato universale” di surrogazione di maternità, (ossia anche se la gestazione per altri avviene all’erstero) dopo il via libera della commissione Giustizia di Montecitorio. Una ripresa dei lavori parlamentari decisamente affollata considerando che le Camere si ritroveranno - oltretutto - 204 provvedimenti che le quattordici commissioni della Camera e le dieci del Senato stanno già esaminando, mentre quelli in standby (ovvero assegnati ma non ancora discussi) al momento sono 1237.