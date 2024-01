Ddl Nordio, da Commissione Senato stop all’abuso d’ufficio. Il ministro: «Impatto favorevole sull’economia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, ha concluso l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1 del ddl Nordio, quello che prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. La Commissione ha votato a favore della norma che elimina l’abuso d’u’fficio dal codice penale. A favore la maggioranza e Italia viva; contro Pd, M5S, Avs.

È passata una proposta di modifica della Lega che «tipizza meglio», come spiega Bongiorno, il reato di traffico di influenze. Quella, a prima firma della senatrice leghista Erika Stefani, che puntava ad introdurre nel testo la riforma della legge Severino, è stata trasformata, invece, in un ordine del giorno ed approvata. La Commissione tornerà a riunirsi domani mattina, 10 gennaio, alle 9.15 per continuare a votare gli emendamenti relativi all’articolo 2 del ddl, quello in cui si affronta il nodo della trascrizione delle intercettazioni a tutela del terzo estraneo al procedimento.

Loading...

Nordio: «Con l’abrogazione del reato, impatto favorevole sull’economia»

In una nota il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso «grande soddisfazione per la sollecitudine con cui la Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, è arrivata al risultato odierno, con l’auspicio che la parte residua del disegno di legge venga altresì approvata nel minor tempo possibile». Dopo la conclusione dell’esame degli emendamenti all’articolo 1 sul reato di abuso d’ufficio, il Guardasigilli ha ribadito che «l’abrogazione di questo reato evanescente, richiesta a gran voce da tutti gli amministratori di ogni parte politica, contribuirà ad un’accelerazione delle procedure e avrà quell’impatto favorevole sull’economia auspicato nei giorni scorsi dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni».



Bazoli, cancellare l’abuso d’ufficio è un danno

«Abbiamo presentato diversi emendamenti per evitare che il reato di abuso d’ufficio venisse cancellato con il ddl Nordio, ma non sono passati. Così il reato di abuso d’ufficio è stato eliminato definitivamente e totalmente». A sottolinearlo è il capogruppo del Pd in Commissione Giustizia del Senato Alfredo Bazoli al termine della seduta in cui si è concluso l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1 del provvedimento. «Resteranno così senza sanzioni tante condotte prevaricatrici di pubblici funzionari compiute insieme a singoli cittadini - osserva Bazoli - ed è una cosa per noi inaccettabile. Per risolvere un problema che riguardava gli aministratori locali si interviene con l’accetta e si toglie una norma di sistema che ha una funzione molto importante», spiega il senatore.