Affido condiviso, la ministra Bonetti archivia il Ddl Pillon A luglio, dopo un lungo stand by causato dalle polemiche e dallo scontro politico sul testo (oltre che dalle divizioni nella maggioranza), la commissione Giustizia del Senato ne aveva decretato la confluenza in un testo unificato insieme agli altri cinque Ddl presentati sull'argomento, rinviandone poi l'esame a settembre di V.N.

Il controverso ddl Pillon sull'affido condiviso? «Per quanto mi riguarda resterà nel cassetto». Così la neo ministra alle Pari opportunità e Famiglia Elena Bonetti conferma (a Radio24, ospite de "I Padrieterni", e poi su Twitter) il cambio di rotta sul disegno di legge che porta il nome del suo primo firmatario, il senatore leghista e vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia Simone Pillon, in prima fila anche nell'organizzazione del "Family Day".

Il disegno di legge, che disciplina l'affido condivisio per i figli delle coppie separate, è fortemente osteggiato dalla sinistra ma non piace nemmeno ai 5 Stelle (ad aprile l'allora sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora arrivò a minacciare le dimissioni se il ddl fosse passato). Ed è giudicato malissimo dalla stragrande maggioranza degli operatori della giustizia minorile, degli avvocati e degli psicologi oltre che dai centri antiviolenza.

«Nessun diritto alla genitorialità o bigenitorialità può essere anteposto al supremo interesse dei minori in linea con quanto stabilito nell'evoluzione del diritto di famiglia in Italia e nelle principali convenzioni internazionali», precisa poi, auspicando «che queste tematiche non diventino terreno di battaglia ideologica». Il problema di «trovare risposte più efficaci alle problematiche legate all'affido» esiste, conclude, ma ad essere stata archiviata è solo la « risposta inadeguata e dannosa» prevista dal ddl Pillon.

Pillon: il Pd vuole imporre l'agenda ai 5 Stelle

La replica del senatore del Carroccio non tarda ad arrivare. «Noi non molleremo mai, finché non sarà riconosciuto il diritto di tutti i bambini a stare con mamma e papà», assicura Pillon indignato contro la linea dell'archiviazione annunciata dalla ministra. «Siamo pronti ad ogni evenienza», conclude Pillon, spiegando che il Pd «vuole imporre l'agenda al M5S, tentando di bloccare la riforma dell'affido condiviso, senza neppur leggere il lavoro fatto in questi mesi sul testo unificato».

Marcucci (Pd): «Buona partenza» per la neoministra

La ministra incassa invece il pieno appoggio del capogruppo dem a Palazzo Madama, Andrea Marcucci: «Plaudo all'iniziativa della ministra Bonetti. Il governo ha bisogno di fatti concreti per marcare una svolta rispetto al passato. Archiviare per sempre il famigerato decreto Pillon vuol dire chiudere con una pericolosa concezione della famiglia e con un’idea medioevale delle donne. È una buona partenza».