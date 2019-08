Ddl sport, il Cio scrive al Coni. L’Italia rischia di essere fuori da Tokyo 2020

LEGGI ANCHE / Pronta la nuova sede del Cio: progetto da 128 milioni di euro

L’appello di MacLeod

Di qui la richiesta avanzata da James MacLeod del Cio: «Saremmo grati se lei, nel suo ruolo di Presidente del CONI ma anche nel suo ruolo di Membro CIO che rappresenta il CIO il Italia, potesse portare queste serie preoccupazioni all’attenzione urgente delle più alte autorità di Governo e lavorare insieme con loro per perfezionare le disposizioni in questione del Disegno di Legge e renderle completamente compatibili con i principi fondamentali e con le Regole che governano il Movimento Olimpico, prima che il testo definitivo sia presentato alle autorità competenti per l'approvazione.

Ddl approvato in prima lettura alla Camera

Il disegno di legge in questione, che si compone di dieci articoli, approvato lunedì senza modifiche dalla Commissione Istruzione di Palazzo Madama in sede referente il 5 agosto 2019, il 27 giugno aveva ottenuto il via libera in prima lettura dalla Camera.

Sei deleghe al Governo

Il ddl prevede sei deleghe al Governo, alcune delle quali qualificate come “riordino”, altre qualificate come “riordino e riforma”, nonché alcune disposizioni prescrittive. Le deleghe vanno esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa, in alcuni casi, della Conferenza Stato-regioni e, in due casi, della Conferenza unificata.

Sotto la lente del Cio la delega al Governo per il riordino del Coni

Una di queste è prevista dall’articolo 1 per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del Coni e della disciplina di settore. Ed è proprio questo passaggio ad aver destato la preoccupazione del Cio, che pur confermando «il principio fondamentale di “autonomia responsabile” dei Comitati olimpici nazionali e delle Federazioni sportive nazionali così come esposto nella Carta Olimpica», ha messo in evidenza che «l’autonomia dello sport è formalmente stabilita in una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata a New York a ottobre 2014», documento quest’ultimo «che riconosce lo sport come mezzo per promuovere l’educazione, la salute, lo sviluppo e la pace, e sostiene anche l’indipendenza e l’autonomia dello sport come missione del CIO nel guidare il Movimento Olimpico».