Dai dentisti ai farmacisti, dai geometri ai veterinari: la laurea diventa abilitante

Dopo la decisione presa in “emergenza” per i medici arriva il primo vero addio alle abilitazioni professionali post laurea, in particolare per i dentisti, i farmacisti, i veterinari, ma anche psicologi e geometri. Il 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl in materia di titoli universitari abilitanti. Il provvedimento punta a rendere l’esame conclusivo del corso di studi universitario di alcune professioni regolamentate coincidente con l’esame di Stato.

Collegato alla legge di Bilancio 2021

Collegato alla legge di Bilancio 2021, l'aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al testo già votato dalla Camera. Con il disco verde al Ddl, inoltre, si dà attuazione all’impegno contenuto nel Pnrr di approvazione della riforma entro l’anno. Dopo il via libera di giugno arrivato alla Camera, ecco ora la nuova legge salutata con soddisfazione dai vari schieramenti con l’auspicio che la platea di lauree abilitanti possa essere ulteriormente ampliata. Ecco le misure principali.

Odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi

L’esame finale delle lauree in odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia industriale, medicina veterinaria, psicologia, abiliterà all’esercizio delle professioni rispettivamente di odontoiatria, farmacista, medico veterinario e psicologo.

Geometri, agrotecnici, periti agrari e industriali

Le lauree in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e professioni tecniche industriale e dell’informazione avranno effetto abilitante all’esercizio della professione di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.

Chimici, fisici e biologi

Le lauree magistrali in chimica fisica e biologia abilitano rispettivamente all’esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo.