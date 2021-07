Ddl Zan in aula, la battaglia dei numeri. Spinte al ritorno in commissione

3' di lettura

La battaglia sul ddl Zan si sposta nell’emiciclo dell’aula di Palazzo Madama. E inizia con un percorso che si prospetta a ostacoli. I due Matteo, Renzi e Salvini, sono schierati per l’avvio della discussione generale su un disegno di legge impantanato da mesi a palazzo Madama, che ora rischia di essere affossato definitivamente. Con il leader di Italia Viva che ha sparigliato, sostenendo la proposta di revisione del testo targata Lega, eliminando alcuni punti controversi, avversati dalla Chiesa. E con Matteo Salvini che ha interrotto il suo viaggio elettorale nel Sud, per «bloccare il ddl o quantomeno cambiarlo». Il leader della Lega sostiene che «se dal ddl Zan togliamo l'ideologia, finalmente si smette di litigare e si approva una norma di protezione e civiltà». Renzi dalla sua e-news continua a sostenere che «un accordo è possibile».

Il ritorno in commissione chiesto dal centrodestra

Il centrodestra propone di modificare il testo e tornare in commissione «per arrivare a un testo condiviso», come sostiene il presidente della commissione Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, che non ha mai nascosto la sua avversità al disegno di legge approvato dalla Camera il 4 novembre 2020 con i voti di Pd, Leu, M5S e Italia Viva e sul quale in centrodestra sta facendo “melina” da mesi. In commissione lo stesso presidente, che è anche relatore, ha ammesso 170 audizioni. Il centrodestra avrebbe rinunciato a sostituire l’intero ddl, accettando una parziale riscrittura degli articoli 1 (Identità sessuale), 4 (Libertà di espressione) e 7 (Giornata contro l’omofobia nelle scuole). Renzi punterebbe sul testo Scalfarotto. Comunque se il disegno di legge Zan restasse in aula e non tornasse in commissione, si passerebbe al voto delle pregiudiziali.

La complessa conta dei voti

Complessa la conta dei voti. Se Italia viva e le Autonomie - che valgono 25 voti - votassero con Pd e M5S, la maggioranza sarebbe 168 contro 151 sostenitori del ddl Zan: 75 del M5s, 38 dal Pd, 30 dal gruppo misto e 8 dalle autonomie. Questo al netto del voto dei franchi tiratori, in agguato un po’ in tutti i partiti. Se Italia viva e autonomie pendessero per il centrodestra, il gruppo otterrebbe la maggioranza con 176 voti contro 143.

La battaglia nell’ombra dei franchi tiratori

C’è chi punta al voto segreto. Perché è proprio nel mistero delle urne che si sono consumati i redde rationem del Parlamento. Molti restano nascosti nell’ombra e poi colpiscono all’improvviso. Uno dei casi più noti è datato 2013, quando l’elezione a capo dello Stato di Romani Prodi nel 2013 fu bloccata da 101 cecchini alla Camera, tradito anche dai compagni di partito. Nel Pd dovrebbe mancare il voto di alcuni cattolici: si ipotizza siano 5 senatori su 38. Nel M5s le voci contrarie potrebbero essere una decina su 75 senatori. Nelle file di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, 7 su 51 voterebbero in dissenso rispetto alla linea del centrodestra, mentre procedono in fila compatti Lega (64 voti) e Fratelli d’Italia (20 voti). Nel gruppo Misto - costituito da 46 senatori - si conterebbero 30 voti in favore del testo Zan e 16 contrari.

Nel mirino delle modifiche l’identità sessuale e il pluralismo delle idee

Sono parecchi i punti contestati. Si parte dall’articolo 1, sull’identità sessuale. Qui viene definita l'identità di genere come «l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso biologico», «indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Italia Viva vuole stralciare queste definizioni e riportare il ddl Zan alla definizione contenuta nello Scalfarotto, o aggiungendo le parole «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia», oltre al tema della disabilità, rivedendo l'articolato. Nel mirino anche l’articolo 4 sul pluralismo delle idee: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». In questo Iv vede un rischio per la libertà di espressione, già tutelata dalla Costituzione, che non può essere degradata a legge ordinaria. Contestato anche l'articolo 7, che istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia da celebrare anche nelle scuole. Giornata contro le discriminazioni omofobiche nelle scuole, criticata dal Vaticano e avversata da Renzi, che vuole aggiungere la frase «nel rispetto della piena autonomia scolastica».