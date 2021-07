Ddl Zan, Chiara Ferragni all’attacco: «Che schifo che fate politici». E posta una foto di Renzi

4' di lettura

Dopo il monologo di Fedez del 1° maggio scende in campo anche Chiara Ferragni a sostegno del ddl Zan. Ed entra nel dibattito politico attaccando Matteo Renzi. «Che schifo che fate politici», scrive la regina delle fashion blogger in una storia su Instagram, postando una foto di Matteo Renzi con sopra la scritta “L’Italia è il paese più transfobico d’Europa”. In una storia successiva aggiunge: «La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria lgbtq+ SERVA nel nostro paese e sia attiva nel resto dell’Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perchè la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale». Renzi risponde piccato. «Fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa. Solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista». E si dice pronto «a un dibattito pubblico con la dottoressa Ferragni, dove vuole e come vuole».

Ddl vicino al naufragio

Sul ddl Zan infuria la polemica, dopo la netta opposizione della Lega, la presa di posizione della Chiesa, il chiarimento del premier Draghi («Il nostro è uno Stato laico, il Parlamento è libero»), il testo è bloccato al Senato e ora vicino al naufragio. Con la maggioranza che aveva sostenuto l’approvazione del ddl alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 che si è disgregata per il cambio di rotta dei renziani. Italia viva, per voce del capogruppo Davide Faraone, nella capigruppo di maggioranza a Palazzo Giustiziani sul ddl Zan, propone il rinvio di 24 ore del voto sul calendario. Il Pd insiste per avere una data certa e il presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari propone il 22 luglio. Il Pd indica, invece, il 13 luglio.

Modifiche al vaglio dei gruppi

Intanto è terminata a palazzo Giustiniani, al Senato, la riunione dei capigruppo di maggioranza sul tema del ddl Zan. Il tavolo si riunirà di nuovo per procedere nella discussione. Il relatore del ddl di contrasto all’omofobia, il leghista Andrea Ostellari, ha presentato un documento di sintesi, che prevede modifiche al dd Zan. Modifiche al vaglio dei gruppi, che si rivedranno alle 15. Senza accordo si va alla conta in aula.



Gli emendamenti dei renziani

Fari puntati, dunque, sugli emendamenti annunciati da Renzi e da Italia viva che ricalcano il testo Scalfarotto e che avrebbero il sostegno di Italia viva, Lega e Forza Italia. Per i renziani andrebbero discussi in commissione, dove il dibattito è bloccato dall’ondata di 170 audizioni che richiedono mesi per portarle a termine. Rallenty anche da parte del 323333presidente della commissione Ostellari che è anche relatore del provvedimento. Le modifiche chieste da Italia viva riguardano tre articoli del testo - l'1, il 4 e il 7 - che sono poi gli stessi che non piacciono a Lega e Forza Italia. Le modifiche presentate dal capogruppo al Senato Davide Faraone e dal capogruppo in commissione Giustizia Giuseppe Cucca cancellano l'articolo 4 sostenendo che «la libertà di pensiero e di espressione sono già tutelati dalla nostra Costituzione e quindi non possono essere degradati dalla legge ordinaria». All'articolo 7 che istituisce la Giornata contro l'omotransfobia e le iniziative nelle scuole viene aggiunto «il rispetto dell’autonomia scolastica».

Marcucci (Pd): «Non credo all’accordo tra i due Matteo»

«Non credo e non crederò mai in una intesa a tavolino tra i due Matteo, per di più sui diritti, che so essere un tema sensibile per Renzi. IV alla Camera votò compatta il disegno di legge che ora vuole modificare. Sarebbe un valido motivo di riflessione per tutti. Lo ripeto, mancano ancora dei giorni all'arrivo del testo in Aula, facciamo insieme uno sforzo di concretezza», sottolinea in un'intervista al Mattino il senatore Pd Andrea Marcucci. Secondo il parlamentare la «Lega vuole semplicemente affossare il provvedimento e non ha certo cambiato idea. Ora facciamo un passo alla volta: intanto approviamo la calendarizzazione per il 13, io mi auguro anche con il voto di Italia viva».