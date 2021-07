Ddl Zan, la richiesta di sospensiva respinta per un voto. Salvini: «Senza dialogo la legge è morta»

Bonetti: «Non ci sono numeri certi, così non regge alla prova voto segreto»

«Oggi noi sappiamo che quella legge non ha i numeri certi per poter essere approvata, direi invece che è molto improbabile. Ieri il voto sulle pregiudiziali è stato bocciato con uno scarto di 12 voti, in voto palese. E 12 voti non sono nulla in un’aula parlamentare, vuol dire che non si regge alla prova del voto segreto», ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, a RaiNews24.



Fdi, senza assenze Fi e Lega sì alla sospensiva

Da Fratelli d’Italia filtra l’irritazione per le assenze del centro destra in Aula durante il voto delle sospensive al ddl Zan respinte per un solo voto. Se fossero stati tutti presenti, fanno notare dal gruppo di FdI, la sospensiva sarebbe passata. FdI era in aula a schieramento completo, con i suoi 20 senatori.

Gasparri (Fi): «O viene modificata o non passa»

«Il fatto che la questione sospensiva della legge Zan sia stata respinta con un solo voto di scarto - con il gruppo renziano che in questo caso ha votato come Pd e grillini contro il ritorno in Commissione - fa ben capire che questa legge o viene modificata nel merito o non va da nessuna parte. I renziani infatti non erano favorevoli alla sospensiva, ma non saranno favorevoli nemmeno alla attuale stesura degli articoli 1, 4 e 7. E quindi i numeri futuri sono chiari. I presunti ‘vincitori' di questa mattina sono i veri e futuri sconfitti. Con i voti segreti poi questa realtà sarà ancora più evidente. Dunque la modifica della legge Zan è una certezza e un dovere. Il voto dell'aula lo ha fatto capire con chiarezza. Gli intolleranti della sinistra ne prendano atto», ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.