De Agostini Scuola in campo con un nuovo ciclo di giornate formative gratuite per i docenti delle scuole secondarie di I e II grado

• Educare al movimento: gli incontri “Cooperare nell'educazione motoria e sportiva per una cittadinanza attiva” sono sviluppati in collaborazione con CONI Scuola dello Sport. Nei tre appuntamenti per i docenti di scienze motorie della scuola secondaria di primo e secondo grado, vengono analizzate le strategie motivazionali, l'educazione a stili di vita sani ed equilibrati, l'uso delle tecnologie in palestra. Esperti, docenti universitari e preparatori atletici propongono innovazioni metodologiche per una cittadinanza attiva e propositiva. Ogni convegno si aprirà con la testimonianza di un atleta paralimpico, con una storia di vita e di successo sportivo per affrontare il tema dell'inclusione a scuola.

Date e città dei convegni: Firenze (19 marzo), Roma (26 marzo) e Catania (2 aprile).

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/educare-al-movimento-2/

• Antologia: “Lettere al futuro” è il titolo del nuovo ciclo di appuntamenti per i docenti di italiano del secondo grado che propone di conciliare tempi e modi della didattica con il piacere di leggere e di studiare la letteratura. Claudio Giunta, Bianca Barattelli, Alessandro Mezzadrelli provano a dare una risposta attraverso attività e strumenti didattici utili a preparare i cittadini del futuro. I libri, infatti, sono da considerare come “Lettere al futuro”, lettere che uomini e donne del passato hanno mandato a noi, distanti nello spazio e nel tempo. Questi messaggi sono qui con noi, li possiamo ascoltare e leggere a scuola, nelle librerie, nelle biblioteche, in rete: mai come oggi la letteratura è stata così presente nella nostra vita, così facile da raggiungere.

Date e città dei convegni: Roma (17 febbraio), Bari (2 marzo), Torino (9 marzo) e Milano (16 marzo), Bologna (30 marzo).