De Bustis: «Popolare Bari, ecco il piano anti-crisi» Scissione tra cooperativa e Spa digital. E a breve acquisto e fusione di una piccola banca per avere i vantaggi del Dl Crescita su Cet1. Mandato agli advisor Mediobanca e Oliver Wyman per nuovi soci e Ipo di Alessandro Graziani

2' di lettura

Il piano di traghettamento per portare la Banca Popolare di Bari fuori dalla crisi entra nella fase operativa. Nella riunione di martedì 24 settembre il cda ha deciso di procedere in tempi rapidi con l'acquisizione di una piccola banca (tre diverse ipotesi acquisitive, di cui una è una banca, sono oggetto di offerte vincolanti), per poi realizzare entro la fine dell'anno la fusione e così beneficiando, come previsto dal Decreto Crescita, del computo delle deferred tax assets (Dta) nel patrimonio di vigilanza della banca con un incremento stimato fino a 350 milioni.

Entro l'anno a Bari si punta inoltre a chiudere anche il derisking, con la cessione di oltre un miliardo di crediti deteriorati (Npe). Il cda ha anche approvato il progetto “Digital Lab”, embrione della nuova banca multicanale orientata ai servizi che nascerà entro giugno 2020 come Spa dalla scissione dell'attuale cooperativa. In vista della messa a punto dei due progetti, il board ha anche nominato come advisor Mediobanca e Oliver Wyman. La nuova Spa “digital-ibrida”con un forte contenuto di servizi per famiglie e imprese aprirà il capitale a investitori istituzionali, sarà quotata in Borsa e consentirà la liquidabilità delle azioni della Popolare Bari.

L'amministratore delegato Vincenzo De Bustis spiega al Sole 24 Ore (qui un estratto della versione completa, oggi sul quotidiano in edicola) il complesso progetto di turnaround della più grande banca del Sud.

LEGGI ANCHE / Popolare Bari: via libera al bilancio ed eletto il nuovo Cda

L'uscita dalla crisi e il rilancio passano da molte iniziative. Andiamo per ordine. Quale è la sequenza? Cosa accadrà da ora a fine anno?