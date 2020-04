De Cardenas: “studio visit” agli artisti al lavoro

Quale sarà il modo per usufruire dell'arte dopo il Covid-19?

Sicuramente l'aspetto online risulterà potenziato, ma speriamo anche che la gente torni a vedere le mostre dal vivo in galleria. Sono comunque luoghi ampi e mai affollati (salvo durante i vernissage), dove c'è spazio sufficiente per il social distancing. Vedere e godere delle opere d'arte dal vivo è comunque tutt'altra cosa. Per quanto riguarda le fiere sono eventi più ampi, ma è presto per dirlo come andrà, non lo sappiamo, vedremo.



I collezionisti hanno acquistato o mostrato interesse per l'arte online in questo periodo?

Un po' sì, per fortuna.



Come vivono i vostri artisti questo momento?

Gli artisti tendenzialmente continuano a lavorare, forse lavorando anche di più, sono abituati a lavorare da soli. Chi può farlo nel suo studio lavora tantissimo; alcuni invece sono costretti a farlo da casa e quindi magari si dedicano a opere di dimensioni più piccole o a fare progetti.