De Chirico, Savinio e les italiens de Paris a Torino

Il percorso è classico e metafisico, meccanico e surrealista, inconscio e cerebrale, onirico e giocoso, e il fil rouge invita all'ottimismo. Il criterio nella selezione delle opere si orienta su tematiche che strizzano l'occhio a un nuovo classicismo trasognato, in equilibrio tra reale e fantastico, storia e mito, tradizione e avanguardia; per dirla alla André Breton, nel Secondo manifesto del surrealismo, in modo che si trovi il «punto in cui reale e immaginario cessano di essere percepiti in modo contraddittorio».

Si comincia con de Chirico, tra rimandi metafisici e richiami al classico. Si prosegue con Alberto Savinio e il mescolamento di antico e moderno, le ibridazioni metamorfiche, ma anche i paesaggi da sogno verso l'ignoto. Viene poi la sezione di Massimo Campigli, con i riferimenti a modelli etruschi e a una figura femminile sempre centrale. Filippo de Pisis si può osservare nella pittura frammentaria, René Paresce nell'intensità e malinconia, nonché nel disorientamento e nell'inquietudine. Severini rivive invece soprattutto nei temi musicali. Il percorso si conclude con Tozzi, divulgatore dello “spirito italiano” che popola il suo universo di figure archetipiche, architettoniche, realistiche e idealizzate.

“Parigi era viva. De Chirico, Savinio e les italiens de Paris (1928-1933)”, fino al 30 gennaio 2022, Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto, Torino, a cura di Nicoletta Colombo e Giuliana Godio.