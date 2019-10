«De-dollarizzazione, così la Russia si protegge dalle sanzioni. Anche a vantaggio delle banche europee» Andrey Kostin è uno dei protagonisti più attivi del sistema bancario russo, alla guida di Vtb Group dal 2002. Abbiamo raccolto la sua opinione sull’impatto delle sanzioni sull’economia russa, sulla riduzione dell’uso del dollaro e sui rapporti con l’Italia di Antonella Scott

Andrey Kostin, presidente e Ceo di Vtb Group

Negli anni 90 si chiamava Vneshtorgbank, responsabile per le operazioni commerciali dell’Urss con l’estero. Insieme a Sberbank, Vtb è una delle principali banche russe, espressione del desiderio dello Stato - principale azionista - di essere presente a livello internazionale con una banca d’investimento globale. Andrey Kostin, 63 anni, guida Vtb dal 2002. Oggi lui e la sua banca sono nella lista nera delle sanzioni americane per la crisi ucraina; l’economia russa non marcia all’altezza delle proprie possibilità; e tra Unione Europea, come dice lo stesso Kostin - in italiano - in questa intervista al Sole 24 Ore - «non è tutto rose e fiori».

Eppure il presidente e Ceo del Gruppo Vtb ha senso dell’umorismo: lo scorso anno si è presentato all’assemblea degli investitori di Vtb vestito da Obi-Wan Kenobi, mettendo in guardia «i cavalieri della galassia Vtb» dai «rischi cosmici». Per proteggere la Russia dalle sanzioni, e minimizzarne l’esposizione nei confronti degli Stati Uniti, Kostin promuove il processo di de-dollarizzazione avviato dalla Banca di Russia e dal governo. In Italia per partecipare al Forum economico di Verona dell’Associazione Conoscere Eurasia, il responsabile di Vtb parla di questo, della ricaduta positiva della de-dollarizzazione sulle banche europee, del ruolo dello Stato russo nell’economia, i rapporti con l’Italia. Con un messaggio finale che affida ancora una volta a una parola italiana: «Non dimentichiamo il domani».

Viviamo da 5 anni nell’era delle sanzioni. Alcuni guardano al rafforzamento dell’industria russa che ne è derivato, altri sottolineano le opportunità perdute per lo sviluppo del Paese. Qual è la sua opinione?

Entrambi hanno ragione. Le sanzioni hanno generato incertezza, bloccato progetti, spaventato gli investitori. Sanzioni vuol dire opportunità di business perdute per tutte le parti. Le stime variano, ma alcune mostrano che la Russia dal 2014 ha perso circa 50 miliardi di dollari, mentre la Ue ne ha persi 240 e gli Usa 17.

L’economia russa si è adattata a un ambiente più “rigido”. Malgrado gli investimenti stranieri diretti abbiano sofferto, gli investitori di portafoglio hanno fiducia nei fondamentali macroeconomici russi: la quota di detentori stranieri di titoli di Stato sovrani russi denominati in rubli, gli Ofz, è cresciuta dal 19% di fine 2014 a circa il 30% attuale. La chiusura dei mercati del capitale stranieri ha spinto i principali istituti finanziari, Vtb compresa, ad ampliare la base di finanziamento locale, riducendo i costi per essere più efficienti. Infine, la politica di import substitution ha sostenuto molti produttori domestici, a chiaro vantaggio di settori importanti come l’agricoltura. Anche se, sfortunatamente, non possiamo gustare pasta italiana con mozzarella genuina o salsicce piccanti italiane.



Come valuta le misure prese dalla Banca centrale russa e lo sforzo del governo per ridurre l’esposizione della Russia al dollaro?

La Russia prosegue sulla strada della de-dollarizzazione. Una quantità crescente di scambi commerciali con l’estero viene ora effettuata in rubli, euro, yuan. La quota degli accordi definiti non in dollari nell’export con Ue, Cina e Paesi Brics è salita a più del 50%. Le banche e le imprese russe hanno ridotto la propria dipendenza dai finanziamenti esteri, denominati principalmente in dollari. La quota degli assets in dollari nelle riserve in valuta è stata dimezzata. Il mese scorso Rosneft, la più grande compagnia petrolifera russa, ha fatto dell’euro la principale valuta per tutti i suoi nuovi contratti di esportazione. Credo che le banche europee beneficeranno dall’aumento dell’uso dell’euro nelle transazioni internazionali da parte delle compagnie russe.