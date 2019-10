de Franssu: «Con la riforma dello Ior vinta la battaglia della trasparenza»

«No, mai, e non spetterebbe certo a noi. Ma una cosa voglio dire: noi siamo davvero l’Istituto per le Opere di Religione, mai questo marchio è stato così aderente alla nostra azione. Non siamo certo una investment bank”».

Perché una congregazione dovrebbe continuare a servirsi di voi se ormai avete le stesse regole di tutte le banche commerciali?

«Guardi dove siamo: un tassello dentro il cuore della cristianità. Le ragioni per servirsi di noi sono due, su tutte. Innanzitutto nel nostro lavoro rispettiamo i principi della fede cattolica e della Dottrina Sociale della Chiesa. In secondo luogo, i nostri guadagni (per il 2018 utile di 17,5 milioni, ndr) vanno all’azione pastorale del Papa.

È quindi utile ribadire che quando una congregazione, o in generale un cliente, lavora con lo Ior contribuisce finanziariamente in maniera diretta e concreta all’operato del Santo Padre e non a logiche esclusivamente economiche tipiche di una banca . In più vorrei aggiungere un accenno alla qualità dei nostri servizi, ai costi decisamente molto bassi e alle griglie etiche dei nostri investimenti, sempre più accurate e complete per garantirne la massima aderenza ai principi etico-cattolici».

In passato è arrivato di tutto dentro il Torrione. C’è ancora il rischio di accettare depositi “dubbi”?