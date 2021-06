de Franssu: «Più piccolo, ma diverso: lo Ior del passato ormai non esiste più»

4' di lettura

«Siamo un istituto perfettamente in linea con gli standard internazionali. La nostra missione affidata dal Papa è stata portata a compimento. Ora dobbiamo consolidare e rafforzare questo posizionamento, sempre nel solco di servire la chiesa, le “opere di religione”. È tempo che anche la percezione esterna si adegui a quella che è la realtà dello Ior che non ha nulla a che vedere con il passato, nelle persone, nelle procedure, nei progetti e nei riconoscimenti continui in ambito internazionale. Lo Ior del passato non esiste più né vi sono più le condizioni per un ritorno al passato».

Jean-Baptiste de Franssu, 57 anni, economista e banchiere francese, è presidente dello Ior dal 2014, anno di avvio della riforma delle finanze vaticane voluta da Papa Francesco, un “cantiere” che solo da poco si va assestando. Due giorni fa lo Ior ha ottenuto la “promozione” da Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa che vigila sull’antiriciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Ne parla con Il Sole 24 Ore nel suo studio nel Torrione Niccolò V.

Loading...

Presidente, Moneyval ha assegnato all'istituto un giudizio di efficacia sostanziale.

È il riconoscimento di un percorso lungo, complesso, articolato, che ha avuto molti passaggi. Possiamo dire che è il tratto finale di un tragitto che ha portato lo Ior nel “top tier” delle altri istituzionali finanziarie mondiali. Siamo molto più piccoli, ma serviamo la Chiesa e il Papa, la nostra reputazione è la prima cosa, e ora - ma questo è già da tempo - possiamo riaffermare che è un istituto completamente diverso dal 2014.

A quei tempi erano ancora vivo il ricordo di inchieste giudiziarie e di problemi interni.

I passaggi fondamentali che hanno cambiato lo Ior sono molti e chiari, portati avanti assieme all’Asif (allora Aif): nel 2015 accordo con gli Usa su fisco e antiriciclaggio, nel 2016 accordo con Banca d'Italia sulla vigilanza e scambio di informazioni e quindi l'ingresso nella “white list”, poi il varo del nuovo statuto Ior. Ma la svolta definitiva è arrivata con altri passaggi internazionali, il cui significato viene solo ora certificato.

L’ottenimento del cosiddetto “Vatican Iban”?

L'ingresso nel 2019 nel circuito Sepa è stato fondamentale, è stata la prima conferma dell'enorme lavoro fatto, perlopiù in silenzio e senza annunci. La decisione non era affatto scontata. Poi, pochi giorni fa, prima del rapporto di Moneyval, l'annuncio che l’Irs, l'agenzia delle entrate Usa, ha inserito la Santa Sede e la Città del Vaticano tra le giurisdizioni che hanno delle regole di verifica in materia di sicurezza finanziaria conformi ai migliori parametri internazionali e lo Ior come intermediario qualificato: gli Stati Uniti hanno dunque riconosciuto che la normativa vaticana in materia di adeguata verifica del cliente è equivalente a quella loro.