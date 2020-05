De Gennaro, 7 anni in Leonardo: da super poliziotto a presidente del primo gruppo industriale italiano

De Gennaro non indulge nel racconto personale, ma preferisce spiegare l'evoluzione di un gruppo industriale, soffermandosi sul contributo che ha dato. In questi sette anni è successa una prima cosa che ne ha determinata una seconda. La prima cosa è che Leonardo ha ricostruito per intero la sua fisiologia interna: sono stati riformulati i processi aziendali, gli standard di controllo, le procedure di audit, le strutture della sicurezza, i meccanismi di adesione e di partecipazione dei singoli a quella intelligenza collettiva che è un grande organismo manifatturiero.

Il ruolo nel colosso della difesa



È questo il compito a cui De Gennaro si è dedicato: “Ho sempre distinto il consiglio di amministrazione e il management. Ho capito subito che cosa non dovevo fare. Non dovevo occuparmi di tecnologie, di commesse e di fabbriche. Anche se, la prima volta in cui ci sono entrato, in un minuto me ne sono innamorato. Mancavano pochi giorni alle ferie di agosto. L'entusiasmo degli ingegneri di Telespazio, qui a Roma in Via Tiburtina, era contagioso, mentre mi spiegavano tutte le tecnologie di rilevazione satellitare. E io, fra me e me, mi dicevo quanto mi avrebbero aiutato quelle tecnologie, se le avessi avute quando facevo l'investigatore”.

La seconda cosa accaduta in questi sette anni è la conseguenza della prima: Leonardo ha rigenerato la fiducia (il clima interno, nel 2013, era pesante al limite della cupezza), ha superato la condizione di “paria” nelle gare internazionali, è riapparsa credibile e affidabile agli occhi degli investitori di lungo periodo, ha compiuto – in un iter sviluppato dai tre amministratori delegati Alessandro Pansa, Mauro Moretti e Alessandro Profumo – la sua metamorfosi da holding di partecipazioni con un nugolo di legal entity produttive a impresa unica, coesa e integrata. Una impresa unica che – per citare alcuni elementi della sua fisionomia industriale – vale un quinto dell'export high-tech italiano e che, con una spesa annua in Ricerca e Sviluppo costantemente sopra al 12% dei ricavi, è il primo investitore nazionale in innovazione. Non era scontato. In tutto questo, è appunto risultata determinante anche l'opera interna alla fisiologia etica e giuridica, procedurale e comportamentale del gruppo.



L’introduzione di nuove regole

“I punti di partenza – spiega De Gennaro – sono stati gli obiettivi indicati, nel 2013, dal comitato guidato dal giurista Giovanni Flick: l'adozione di un codice e la costituzione di un comitato per l'integrità e l'anticorruzione, la ridefinizione dell'audit e dei flussi informativi, il whistleblowing per le segnalazioni anonime degli illeciti, la rimodulazione del sistema formativo, la comunicazione all'esterno dell'impegno pubblico anticorruzione e il rafforzamento della compliance, cioè la conformità e la correttezza delle procedure aziendali”.

Settimana dopo settimana, in un aggiustamento continuo sono state introdotte le nuove regole, sono stati adeguati gli strumenti, si è operato con persistenza sulla cultura aziendale e sui comportamenti, si è esteso il tutto ai fornitori e ai clienti. “Una prima svolta – riflette De Gennaro – è stata quando un grande fondo straniero, che ci aveva detto che avrebbe venduto sul mercato la sua quota, accettò di non farlo subito ma di aspettare. Eravamo, con il consiglio di amministrazione e il management, all'inizio di questo percorso. Se quell'investitore istituzionale fosse uscito dal capitale, sarebbe stato un grosso problema. Ci diede fiducia. Dopo sette anni, è ancora nostro azionista”.