De’ Longhi for illy, la macchina domestica e automatica per caffè in grani Ottimizzata per il caffè Illy, ma funziona con tutti le altre miscele in grani, è una macchina multitasking che promette di ottenere il vero espresso italiano di Paola Guidi

2' di lettura

Sua Maestà il Chicco. Cioè il chicco del caffè, ben tostato, all'italiana, e quindi macinato e immediatamente trasformato in un espresso a regola d'arte. Sembra facile ma per avere a casa davvero il caffè come al bar non basta prometterlo. Ci vogliono –come hanno raccontato a Milano, nello showroom illy, Vladimiro Carminati, Country Italy Director di De' Longhi e Massimiliano Pogliani, AD di illycaffè-, livelli di qualità del blend, del suo trattamento (tostatura e conservazione) e della macinatura su misura del gusto e soprattutto un'attenzione particolare per evitare il contatto prolungato del chicco e della miscela con il nemico principale, l'ossigeno che disperde e ossida rapidamente gli aromi e gli olii speziati del caffè.

L'espresso perfetto? Deve essere made in Italy

La pressurizzazione brevettata da illy è uno dei requisiti che mantiene intatto il caffè tostato all'italiana (condizione primaria della qualità) anche quando viaggia lungo in tutti i continenti. Ma occorre anche una vera macchina espresso che rispetti questi pregi, fabbricata in Italia, non in qualche remoto paese asiatico e dell'Est Europa. Sembra facile ma non è vero che sia sufficiente, per esempio, usare una miscela Arabica al 100%, per avere un buon espresso anche in casa perché la miscela in polvere che arriva sugli scaffali dei punti vendita spesso non è stata “trattata” bene. E, una volta conservato in casa, può subire alterazioni sostanziali. E' anche per questo, per valorizzare al massimo una delle nostre più celebri eccellenze, che due marchi di fama mondiale De'Longhi e illy hanno messo a punto una collaborazione che ha realizzato una macchina espresso domestica progettata per sfruttare al meglio i profumi e i sapori del blend illy 100% Arabica con un risultato molto, molto vicino a quello dei migliori baristi.

Macchina multitasking

La nuova macchina funziona perfettamente con le due tostature, il Tostato classico e il Tostato intenso e, come ha dimostrato Luigi Bassetto, pastry chef e illy Ambassador, diventa un completamento armonico della pasticceria. Perché la caratteristica di un blend di eccellenza è di accompagnare il gusto dei dolci e non di sovrapporsi imperioso. La nuova macchina, venduta in Europa a circa 599 euro (prezzo consigliato), riunisce, da un lato una semplicità d'uso unica perché basta premere un tasto dopo aver scelto l'espresso personalizzato. E da un altro ha una serie di tecnologie come la macinatura professionale a 13 livelli e la esclusiva preinfusione “pulsata” per la massima estrazione del caffè. Naturalmente la novità De'Longhi for illy può fare le più diverse caffè specialty, varietà sempre nuove di cappuccini, con una abilità multitasking notevole.