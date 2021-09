De’ Longhi in vetta con l’impianto hi-tech

Lo stabilimento, che ha quasi azzerato (-82%) il tempo che intercorre tra il ricevimento dell'ordine e la messa in produzione, ha visto inoltre un miglioramento della produttività del lavoro del 33%, e raggiunto nuovi traguardi qualitativi. Come dimostrano il miglioramento della qualità del prodotto del 33% e l'ottenimento della certificazione ISO 22000 dell'industria alimentare e delle bevande, un caso di significativa applicazione di standard sempre crescenti nell'industria manifatturiera.

«Siamo molto orgogliosi di entrare a far parte di questo network, afferma il Chief Operations and Technology Officer, Nicola Serafin - al fianco di tante altre realtà produttive riconosciute all'avanguardia a livello globale. Questo riconoscimento corona un percorso intrapreso dal Gruppo ormai da diversi anni, investendo in innovazione sia a livello di processo che di prodotto, e i cui risultati sono visibili nel continuo miglioramento delle performance dei nostri stabilimenti, in Italia come in altri paesi. Ottenere oggi questo ulteriore riconoscimento da parte di una realtà di rilievo internazionale come il World Economic Forum ci da conferma del percorso strategico intrapreso e ci motiva a continuare ad operare in ottica di Industry 4.0».

Nel 2017, il Gruppo De’ Longhi ha deciso di investire in Industria 4.0 adottando soluzioni digitali in grado di aumentare la competitività e raggiungere standard qualitativi più elevati. Lavorando a stretto contatto con i principali player del settore IT è in stata in grado di trasformare il suo principale sito produttivo in Italia in uno stabilimento innovativo, con un rapido ritorno degli investimenti ed un rilevante impatto sia in termini di qualità che di agilità. Tecnologie che si sposano con la sostenibilità. L’azienda, ad esempio, ha smesso di utilizzare chicchi di caffè per testare le macchine in fase di assemblaggio, sfruttando piuttosto intelligenza artificiale e tecnologia laser per verificarne il corretto funzionamento: il risparmio vale 100 tonnellate di prodotto all’anno.

Il Gruppo De’ Longhi, tra i maggiori player globali nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, conta oltre 9000 addetti e lo scorso anno ha sviluppato ricavi per 2,3 miliardi di euro. In crescita del 12%, per effetto anche della rinnovata spinta ai consumi domestici (le macchine del caffè sono cresciute a doppia cifra) indotta da lockdown e diffusione dello smart working.