De Matteis: «Bisogna investire nei nuovi talenti, non solo in macchinari»

Antonio De Matteis (detto Totò), 59 anni, napoletano, amministratore delegato del marchio di abbigliamento sartoriale Kiton, è al suo primo Pitti Uomo come presidente della società organizzatrice della fiera, Pitti Immagine, dopo che per 40 anni è stato “solo” un espositore: «Sono sempre venuto al Pitti fin dal 1982 – spiega - e sono stato tra i pochi che ha partecipato anche nel gennaio 2022, quando il Covid imperversava. Del resto mio zio Ciro Paone (fondatore del l’azienda, ndr) è stato tra coloro che lanciarono il salone».

Ora che è presidente cosa farà?

«È una bella sfida, perché qui non è come operare nella propria azienda, che si conosce a memoria. Ma mi reputo molto fortunato: ho trovato una società in ottima salute, che ha lavorato bene durante la pandemia, organizzando un’edizione strepitosa nel gennaio scorso. Credo che questo trend continuerà, e le tante richieste di partecipazione alla fiera fanno ben sperare».

Cosa deve fare un salone come Pitti?

«Deve continuare a essere attento all’evoluzione del mercato: viviamo in un’epoca in cui i cambiamenti sono molto forti, per questo la regola deve essere non-regole. Ci vuole grande apertura all’innovazione, bisogna continuare a cercare talenti, avere attenzione alle aziende medio-piccole come per quelle internazionali, perché Pitti Uomo è l’unica fiera maschile interessante al mondo: oggi, se un marchio vuol farsi conoscere da una clientela internazionale, deve venire a Firenze. In Germania le fiere sono tecnicamente finite, Londra ha difficoltà a riprendersi, così come New York».

Quindi è per la continuità?

«Pitti è un’azienda e va aggiornata, modificata e adeguata ai tempi, ma senza perdere il Dna; deve portare innovazione, nuovi stilisti, spiegare l’evoluzione del costume, creare eventi che stimolano il confronto. È come stare in un campo di calcio, bisogna adattare il gioco».

Finora Pitti ha attirato espositori e compratori internazionali a Firenze, senza mai organizzare fiere all’estero. Continuerà così?

«Credo di sì. Abbiamo la fortuna di avere due eventi, Pitti Uomo e la Milano Fashion Week, uno dietro l’altro, che hanno la forza unica di attirare in Italia il mondo: perché cambiare? In Italia si viene per lavoro, ma anche per la cucina, il paesaggio. Io continuerei a lavorare in questa direzione».